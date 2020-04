गुलाल नाही.. वाद्येही नाही..  येरळाकाठ यात्रेदिवशी झाला सुन्न 

आळसंद (सांगली) : आळसंद सह परिसरातील गावे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यात्रेच्या दिवशी बंद होती. सिध्दनाथ यात्रेच्या दिवशी सुन्न करणारी गावे पाहण्यास पाहावयास मिळाली. येरळाकाठावरील आळसंद , बलवडी, रामापूर, आंधळी , बोरगाव या गावातील लोकांचे ग्रामदैवत सिध्दनाथ आहे. यात्रेच्या दिवशी माहेरवाशिण नाथबाबा दर्शन घेण्यासाठी येत असत. पहाटे दंडस्थान घातले जाण्याची प्रथा आहे. संध्याकाळी पुरणपोळी नैवेद्य दिला जातो.रात्री पारंपारिक वाद्ये , फाट्याच्या आतषबाजी, गुलालांची उधळण करत पालखी मिरवणूक काढण्याची पंरपरा आहे. शिखरावरती दिवे लावले जात असतं. नवसाचे औट हवेत सोडले जातात. मंदीर परिसरात यात्रा समितीच्या वतीने स्वच्छता केली जाते. सिध्दनाथाची यात्रेनिमित्त पै - पाहुण्यांची वर्दळ असते. दुसऱ्या दिवशी करमवणूकीसाठी लोकनाट्य तमाशा मंडळाचा तमाशा होण्याची परंपरा आहे. सध्या कोरोना मुळे शेकडो वर्षांची असलेली पंरपरा खंडीत झाली आहे. कोरोना या ससंर्गजन्य विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पोलिस प्रशासन व यात्रा समित्यांनी मंदिरांचे प्रवेशद्वार बंद केली आहेत. यात्रा दिवशी मंदिरांची प्रवेशद्वार बंद ठेवण्याची ही पहिली घटना आहे. प्रतिवर्षी भरणारी यात्रा कोरोनामुळे रद्द केली आहे. गर्दी होवू ,यासाठी मंदिरांच्या प्रवेशद्वाराला पोलिस प्रशासन व्‌ यात्रा समिती यांनी कुलुपे घातली आहेत. अंकुश पवार,

संयोजक सिध्दनाथ यात्रा समिती बलवडी (भा.)

Web Title: There is no ghulal not even an instrument