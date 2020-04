कोर्टाच्या तारखांसाठी हेलपाटे मारू नका..वाचा 

सांगली-"कोरोना' चा साथीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार खबरदारीचा उपाय म्हणून 4 मे पर्यंत जिल्हा न्यायालय आणि सर्व तालुका न्यायालयात केवळ पोलिस "कस्टडी रिमांड' आणि अतितातडीची कामे चालवली जाणार आहेत. वकील आणि पक्षकारांनी खटल्यांच्या तारखांसाठी न्यायालयात येण्याची गरज नाही. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विजय पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे. "कोरोना' विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचे उपाय म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने काढलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार 4 मे पर्यंत सांगली जिल्हा न्यायालयासह जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात केवळ पोलिस कस्टडी रिमांड आणि अति तातडीची कामेच न्यायालयात चालवली जाणार आहेत. अति तातडीच्या कामांसाठी मोजकेच न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचारी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. इतर अधिकारी आणि कर्मचारी यांना उपस्थित न राहण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत न्यायालयात गर्दी व अनावश्‍यक संपर्क टाळण्यासाठी वकील व पक्षकारांनी तारखांसाठी न्यायालयात येऊ नये यासाठी यापूर्वीच आवाहन करण्यात आले आहे.न्यायालयात सुनावणी सुरू असलेल्या तारखांचा संबंधित बोर्ड जिल्हा न्यायालयाच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध केला जात आहे. या कालावधीतील सर्व खटल्यांच्या पुढील तारखांची माहिती जिल्ह्यातील सर्व वकिलांनी त्यांच्या पक्षकारांना द्यावी असे आवाहनही न्यायाधीश श्री. पाटील यांनी केले आहे.



