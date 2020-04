सांगलीत मिळणार शिवभोजनच्या 2250 थाळी

सांगली, ः राज्य सरकारने थाळी पाच रुपयांत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सांगली, मिरज शहरात पाच ठिकाणी योजनेचे केंद्रे सुरु होती. त्यात कवठेमहांकाळ, तासगाव, खानापूर, आटपाडी, कडेगाव, पलूस, जत, वाळवा व शिराळा या तालुक्‍यांचा समावेश आहे. येथील प्रत्येक केंद्रावर दीडशे थाळ्यांची सोय करण्यात आलेली आहे. गरजेनुसार केंद्रे वाढवण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. या केंद्राची सुधारीत वेळ सकाळी 11 ते दुपारी तीन पर्यंत ठेवलेली आहे. राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी शिवभोजन थाळी दहा रुपयांऐवजी पाच रुपयांत उपलब्ध होणार असल्याचे जाहिर केले आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, संबंधित तालुक्‍याचे तहसीलदारांनी निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी केली आहे. "कोरोना' च्या पार्श्वभूमीवर गरजेप्रमाणे थाळ्यांची संख्या वाढवण्याची तयारी आहे.



