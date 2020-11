मिरज दर्ग्यात दर्शनासाठी नियमांचे काटेकोर पालन होणार

मिरज : शहरातील सर्व धर्मियांचे श्रद्धास्थान असलेल्या ख्वाजा मिरासाहेब दर्ग्यात सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या दर्शनाची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. यासाठी दर्गा परिसराची साफसफाई करण्यात आली. दर्गा परिसरात सॅनिटायझर आणि आणि सूचना फलक लावण्यात येत आहेत. दर्शनासाठी भक्तांची गर्दी होऊ नये, या उद्देशाने रांगेची शिस्त आणि सुरक्षित अंतराच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात येणार असल्याचे दर्गा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य जानीब मुश्रीफ आणि नजीर मुतवल्ली यांनी सांगितले. दरम्यान, दर्ग्यामध्ये दिवाळीनिमित्त भक्तांनी आज फराळाचा नैवेद्य दाखविला. मिरज शहरासह कर्नाटकातील अनेक हिंदू परिवारामध्ये दिवाळी फराळाचा नैवेद्य दर्ग्यास दाखविल्यानंतरच फराळाचे सेवन आणि आप्तेष्टांना वाटप केले जाते. दर्ग्याला हा नैवेद्य म्हणून फराळ घेऊन आलेल्या भक्तांचीही बऱ्यापैकी गर्दी झाली होती. अनेक भक्त दर्गा परिसरातील गरीब आणि गरजू व्यक्तीनाही फराळाचे वाटप करतात. यावर्षीही ही परंपरा भक्तांनी जोपासली. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: There will be strict adherence to the rules for darshan in Miraj Dargah