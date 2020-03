सांगलीतील रेशन दुकानातून मिळणार या वस्तू

सांगली ः रेशनिंग दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे आणि लोकांनाही एकाच ठिकाणी विविध प्रकारचे साहित्य मिळावे यासाठी परवानाधारक रेशनिंग दुकानात आता किराणा माल, स्टेशनरी साहित्य, बी-बियाणे, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, खादी ग्रामोद्योगमार्फत तयार होणाऱ्या विविध प्रकारच्या वस्तूंसह अन्य साहित्य ठेवण्यास राज्य सरकारने परवानी दिली आहे. यामुळे रेशनिंग दुकानदारांची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण होणार आहे. दुकानदारांना जादा उत्पन्न आणि लाभार्थ्यांना एका ठिकाणी अनेक वस्तू मिळतील.

शहरासह ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांना शासकीय धान्य अल्प दरात देण्यासाठी शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागातर्फे काही दुकानदारांना परवाने देण्यात आले आहेत. त्यांच्यातर्फे शासकीय दरात संबंधित लाभार्थींना गहू, तांदूळ, साखर, डाळी, तेल हे साहित्य वर्षानुवर्षे दिले जात आहे. त्यानंतर चहा पावडर आणि सांबणांचेही वितरण करण्यात येते. त्याचे कमिशन संबंधित दुकानदारांना मिळते. तेही अत्यल्प असते. अनेकदा धान्य पुरवठा करणारी पोती फाटकी असतात, काही वेळा पोती उचलताना, टाकताना धान्य सांडून वजनात घट येते. त्याचबरोबर संबंधित माल वाहतुकीचाही खर्च त्यांनाच करावा लागतो, यासह अन्य कारणांमुळे दुकानदारांना काहीवेळा पदरमोडही करावी लागते. त्यातच संबंधित मालाच्या विक्रीपोटी मिळणारे कमिशनही कमी असल्याने दिवसभर बसूनही त्यांना संबंधित व्यवसाय परवडत नाही. स्वस्त धान्य दुकानदारांनी मध्यंतरी सरकारमान्य स्वस्त धान्य दुकानांचे परवाने परत घ्यावे अशी मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन शासनाने दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे आणि शासकीय धान्याबरोबरच त्यांना इतरही माल विकता यावा यासाठी महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दुकानदारांसाठी हा निर्णय दिलासादायक आहे. रेशन दुकान आता विविध प्रकारचे साहित्य मिळण्याचे केंद्र होणार आहे. ग्रामीण भागातील लाभार्थींची मोठी अडचण त्यामुळे दूर होणार आहे.

