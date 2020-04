ते बनले गावचे रक्षक आणि स्वच्छता दूत

शिराळा : मणदूर (ता. शिराळा, जि. सांगली ) येथे कोरोनाच्या लढाईसाठी तरुण मंडळे गावचे रक्षक व स्वच्छता दूत बनले आहेत. त्यांचा आदर्श इतर गावातील विविध मंडळांनी घेतला तर आपण कोरोनला सहज हरवू शकतो. चांदोली धरणाजवळ मणदूर हे गाव. या गावात सार्वजनिक कामांसाठी येथील गणेश मंडळे नेहमीच अग्रेसर असतात. गावोगावी गणेशोत्सव, दुर्गाउत्सव, नाग मंडळे व युवा मंडळे असतात. त्या माध्यमातून विविध सण व उत्सव साजरे केले जातात. त्यासाठी काहीवेळा अनाठायी खर्च ही केला जातो. गावातच एकमेकांच्या कार्यक्रमासाठी चढाओढ असते. त्यात आपलेच मंडळ सरस असावे असे प्रत्येकाचे मत असते. पण आपल्या गावावर संकट आले तर त्यासाठी आपल्यातील मतभेद विसरून आपण एकच आहोत हे समजून एकत्र येणारी काही मंडळे असतात. त्या पैकीच एक मणदूर येथील

गणेश मंडळ, नव तरुण गणेश मंडळ, जनता राजा गणेश मंडळ, हनुमान गणेश मंडळ, मंगलमूर्ती गणेश मंडळ, शेवताईदेवी गणेश मंडळ, भगवे वादळ प्रतिष्ठान, शिवराज मंडळ, न्यु परिवर्तन मंडळ ही मंडळे आहेत. सर्वत्र कोरोनाचे संकट असल्याने आपल्या गावाची सुरक्षितता आपल्या खांद्यावर या मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी घेतली आहे. त्यांनी गेट तयार करून गावच्या चारी बाजूचे रस्ते बंद केले आहेत. त्या चारी कोपऱ्यावर प्रत्येक मंडळाचे पाच कार्यकर्ते आपल्या सोयीनुसार रात्रंदिवस खडा पहारा देत आहे. गावात भाजीपाला टंचाई भासू नये म्हणून भाजीविक्रीसाठी गावातील व्यक्तीलाच परवानगी दिली आहे. दूध गाडी गेटच्या बाहेर ठेवून गावातून दूध त्या ठिकाणी घातले जात आहे. मंडळाचे कार्यकर्ते एवढ्यावर न थांबता व ग्रामपंचायतवर अवलंबून न रहाता मंडळामार्फत गावची स्वच्छता करत आहेत. गावच्या एकीने गावात बाहेरून येणाऱ्यांना ही धास्ती वाटत आहे. हा लॉक डाऊन कोरोना हद्दपार होऊ पर्यंत रहाणार आहे.

