VIDEO: परदेशातून आलेत ३५जण...दिल्लीतील मर्कजला राहिले होते उपस्थित

नगर - परदेशातून आलेल्या धर्मगुरूंचा आकडा वाढत चालला आहे. आतापर्यंत २९जणांची माहिती समोर आली आहे. त्यात आणखी अकराजणांची भर पडली आहे. परदेशातून आलेल्या व्यक्तींची माहिती दडवली तसेच त्यांना आसरा दिलेल्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. यात नेवासा, भिंगार व जामखेड येथील पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे, अशी माहिती प्रभारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक सागर पाटील यांनी दिली. नगर जिल्ह्यात विविध मशिदींमध्ये सापडलेले लोक दिल्लीतील मर्कजला उपस्थित राहिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्यामुळे इतरांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. जिल्हा रूग्णालयात विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले आहेत. फ्रान्स आणि आयव्हरी कोस्टमधील धर्मगुरूंमुळे जामखेडमधील तीन व्यक्तींना बाधा झाली आहे. त्यांच्या संपर्कातील आलेल्या लोकांनाही जिल्हा प्रशसानाने ताब्यात घेऊन उपचार सुरू केले आहेत. त्यांच्या तपासणीचे अहवाल अद्यापि येणे बाकी आहे. दुर्देवाने त्यांच्यातील लोकांचे रिपोर्ट पॉझिटीव्ह आले तर प्रशासनाची डोकेदुखी वाढणार आहे. या परदेशी लोकांच्या संपर्कात हजारो कुटुंब आली आहेत. तसेच या धर्मगुरू व्यतिरिक्त जिल्ह्यातील पाचजण दिल्लीतील मर्कजला उपस्थित राहिल्याची माहिती आहे. त्यांचाही कोणासोबत संपर्क आहे, याची चौकशी केली जात आहे, असे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी सांगितलं.

