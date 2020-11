सांगलीत चोरट्यांनी घर फोडले ; रोकडसह पावणे तीन लाखांचा मुद्देमाल लंपास 

सांगली ः शहरातील रमामाता नगर येथील काळे प्लॉटमध्ये चोरट्यांनी घरफोडी करुन 1 लाख 40 हजार रुपये रोख रकमेसह सोन्याचे आठ तोळे दागिने असा सुमारे 2 लाख 69 हजार 100 रुपयांचा ऐवज लंपास केला. 6 ते 10 नोव्हेंबर दरम्यान ही घटना घडली. याप्रकरणी धनाजी भिकाजी कांबळे (वय 46) यांनी सांगली शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी,की फिर्यादी कांबळे हे रमामाता नगर येथील काळे प्लॉट येथे राहतात. शुक्रवारी (ता. 6) पहाटे ते पाहुणे आजारी असल्याने त्यांना पाहण्यासाठी कुटुंबीयांसह ते पुण्याला गेले होते. ते मंगळवारी दुपारी परत आले. यावेळी घराचा कडीकोयंडा तोडल्याचे निदर्शनास आले. कांबळे यांना घरात चोरी झाल्याचे निदर्शनास आले. चोरट्याने घरात प्रवेश करुन दरवाजाला आतून कडी लावली. घरातील साहित्य अस्ताव्यस्त करुन लोखंडी कपाटात असलेली 1 लाख 40 हजार रुपयांची रोकड, सोन्याचे दागिने त्यामध्ये नेकलेस, अंगठ्या, कानातील टॉप्स, झुबे, सोन्याची चेन, वेढण असे आठ तोळ्याचे दागिने असा सुमारे 2 लाख 69 हजार 100 रुपयांचा ऐवज चोरट्याने लंपास केला. या घटनेची माहिती कांबळे यांना शहर पोलिसांना दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देवून पंचनामा केला. याबाबत पोलिसांनी अज्ञातावर चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

Web Title: Thieves break into house in Sangli; Rs 3 lakh with cash