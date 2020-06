घरात घुसून हातोहात लांबवली दागिन्यांची पिशवी; इतके तोळे होते सोने, कुठे घडला वरेकर वाचा...

मिरज (जि. सांगली) : शहरातील विजापूर वेस परिसरात दोघा चोरट्यांनी दिवसाढवळ्या घरात घुसून दोन लाख रुपयांचे दागिने लंपास केले. सायंकाळी चार वाजता ही घटना घडली. रात्री उशिरापर्यंत याबाबत गुन्हा नोंद करायचे काम सुरू होते. पस्तीस ते चाळीस वर्षांच्या दोघा चोरट्यांनी या परिसरात टेहळणी करून ही चोरी केली. चोरी करण्यापूर्वी एक चोरटा शेजारच्या घरात घुसला, परंतु या घरातील महिलांनी त्यांना हटकले असता त्यांनी पाणी मागितले. त्यांच्या घरात पाणी पिऊन, तेथून हे चोरटे शेजारच्या नंदकुमार जाधव यांच्या घरात घुसले. आणि तिथे चोरी केली. नंदकुमार जाधव हे नोकरीनिमित्त बाहेर गेले होते, तर त्यांची पत्नी ही घरातच दार उघडे ठेवून झोपली होती. यावेळी चोरट्याने दबक्‍या पावलाने घरात प्रवेश केला आणि कपाटामध्ये ठेवलेले पाच तोळे वजनाच्या दागिन्यांची पिशवी पळवली. चोरटा घरातून जाताना नंदकुमार जाधव यांची पत्नी सुनंदा नंदकुमार जाधव यांना त्याची जाणीव झाली आणि त्यांनी चोरट्याच्या मागे जाऊन त्याला पाहण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जवळच पन्नास फुटावर एक मोटरसायकलस्वार उभा होता. या मोटरसायकलीवर बसून चोरटे जिलबी चौकाकडे पसार झाले. घरी येऊन सुनंदा जाधव यांनी पाहणी केली असता त्यांना आपल्या घरात चोरी झाल्याचे जाणवले. प्रारंभी त्यांना पंधरा तोळे सोने आणि रोख रक्कम गेल्याची भीती वाटली, परंतु प्रत्यक्षात केवळ पाच तोळे वजनाच्या दागिन्यांची पिशवी चोरट्याच्या हाताला लागली. बाकीचे दागिने आणि रोख रक्कम जागेवरच होती. गेल्या आठ दिवसांत शहरांमध्ये दिवसाढवळ्या झालेली ही दुसरी चोरी आहे.

Web Title: Thieves snatched the bag of jewelery from the house in Miraj