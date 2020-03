VIDEO : तृतीय पंथीय म्हणाले, नाही तर साडीच फेडू... महापालिकेला वसुलीची सुपारी अंगलट

नगर ः महापालिकेची नगरकरांकडे मोठी थकबाकी आहे. वारंवार आवाहन करूनही ती भरली जात नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर परिणाम होत आहे. थकबाकी लाखाच्या घरात गेली आहे. त्या वसुलीसाठी महापालिकेने नामी शक्कल लढवली आहे. तृतीयपंथीय, बँड पथक, हलगीवाले यांच्या मदतीने ही वसुली करण्याचा महापालिकेचा बेत होता. ही वसुलीची आयडिया महापालिकेच्या चांगलीच अंगलट आली आहे. तृतीय पंथीयांना विश्वासात न घेताच महापालिकेने निर्णय घेतला. त्यामुळे ते चिडले आणि थकबाकीदारांच्या दारात जाण्याऐवजी महापालिकेच्याच दारात गेले. आम्हाला न विचारता तुम्ही परस्पर हा निर्णय घेतलाच कसा, आम्हाला रहायला घरं नाही, साधे रेशन कार्डही निघत नाही. आमच्या जगण्याचा प्रश्न आहे. परंतु महापालिकेने कधी सहानुभूतीने त्याकडे पाहिलं का... आता तु्म्हाला गरज पडली म्हणून तुम्ही आम्हाला सुपारी द्यायला निघालेत का, असा सवाल तृतीय पंथीयांची गुरू काजल यांनी महापालिका प्रशासनाला केला. आम्ही लोकांच्या दारात तुमच्या वसुलीसाठी जाणार नाही. आम्ही चार घरं मागून जगतो. आता आम्ही प्रेमाने सांगायला आलो आहोत. या पुढे असं केलं तर महापालिकेच्या दारात साडी फेडून आंदोलन करू, असा इशारा दिला आहे. तृतीयपंथयींच्या या भूमिकेमुळे महापालिका प्रशासन नागडे झाले आहे. दोन दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या प्रसिद्धी विभागाने थकबाकी वसुलीसाठी संबंधितांच्या घरासमोर ढोलताशा वाजवला जाईल. तसेच तृतीय पंथीयांनाही टाळी वाजवायला लावली जाईल, असे पत्रक काढलं होतं. ते आता अंगलट आहे. महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणात सपशेल दिलगिरी व्यक्त केली आहे. या पुढे असा प्रकार होणार नाही. प्रसिद्धी विभागास तसे कळवले जाईल, अशी शब्दांत महापालिकेचे उपायुक्त (कर) सुनील पवार त्यांची समजूत घातली. तेव्हा कुठे तृतीयपंथीय शांत झाले.

Web Title: Third Gender came to the municipal door