सोलापूर : घट विसर्जनानंतर तलावात हजारो प्लास्टिक कॅरिबॅग 

सोलापूर : नऊ दिवस देवीच्या नावाने पूजा केल्या जाणाऱ्या घटांचे प्लास्टिक कॅरिबॅगत घालून संभाजी तलावातील पाण्यात विसर्जन केले जात आहे. हे चित्र दरवर्षीचेच असून, यामुळे संभाजी तलावाच्या प्रदूषणात वाढ होत आहे. गणेश विसर्जनप्रमाणे घटांच्या विसर्जनासाठी, प्लास्टिक कॅरिबॅग संकलनासाठी संभाजी तलाव परिसरात महापालिकेने स्वतंत्र व्यवस्था करावी, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींतून होत आहे. मातीच्या घटांमुळे पाण्याचे प्रदूषण होत नसले तरी घटांसोबत येणाऱ्या प्लास्टिक कॅरिबॅग आणि अन्य कचऱ्याचे काय? तलावाच्या ठिकाणी घटांपेक्षा प्लास्टिक कॅरिबॅग जास्त आहेत. गणेश विसर्जनावेळी महापालिकेकडून विर्सजन कुंड आणि निर्माल्य संकलनासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली जाते. तशी वेगळी व्यवस्था घटांच्या विसर्जनावेळी करणे गरजेचे आहे. दरम्यान, देवीच्या नावाने पूजा केलेल्या घटांचे प्रदूषित पाण्यात विसर्जन करण्यापेक्षा, घराच्या बागेतही घटांचे विर्सजन करता येऊ शकते, असे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे. सोलापूरकरांना जलाशये प्रदूषित करायची सवय लागली आहे. आपले घर स्वच्छ ठेवायचे आणि सार्वजनिक ठिकाणी घाण करायचे प्रकार वाढले आहेत. या प्रबोधनासोबत कडक कारवाई आवश्‍यक आहे.

- राजश्री सुतार, चित्रकार आता हिंदूसह सर्व धर्मातील नागरिकांनी आपला देव आपल्या उंबऱ्याच्या आत ठेवावा. आपल्या सण-उत्सवाकरिता जलाशये किंवा कोणतेही सार्वजनिक ठिकाण प्रदूषण करण्याचा आपल्याला अधिकार नाही.

- सुभाष बडवे, पर्यावरणप्रेमी

आम्ही गणेश विसर्जनाप्रमाणे देवीचे घटही घराच्या बागेतच विसर्जित करतो. घटांची माती झाडांना घालता येते किंवा मग घटात वाढलेली धन्याची रोप बागेत लावून मोठी करता येतात. स्मार्ट सिटी होत असताना आपण सर्वांनी बदलायला हवे.

- मनोज बिडकर, प्राचार्य, आयटीआय



