महावितरण कर्मचाऱ्यांना मास्क,  सॅनिटायझरसाठी हजार रूपये अग्रीम 

सांगली- महावितरण कंपनीतील वेतनगट 3 व 4 मधील तांत्रिक / अतांत्रिक कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मास्क व सॅनिटायझर खरेदीसाठी प्रत्येकी एक हजार रूपये अग्रीम देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ही रक्कम एप्रिल 2020 च्या वेतनामध्ये किंवा तत्पूर्वी द्यावी यासह इतर सुविधा देण्याबाबत उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी निर्देश दिले आहेत. "लॉक डाऊन' आणि संचारबंदीच्या काळात नागरिक दिवसभर घरात थांबून आहेत. अशावेळी वीज पुरवठा ही अत्यावश्‍यक सेवा बनली आहे. कठीण परिस्थितीमध्ये अतिउत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यास महावितरणतर्फे योग्य बक्षीस देऊन गौरविण्यात येणार आहे. वेतनगट 3 व 4 मधील कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मास्क, सॅनिटायझरसाठी प्रत्येकी एक हजार रूपये अग्रीम दिले जाणार आहे. ग्राहकाशी थेट संपर्क होऊ नये याकरिता मिटर रिडींग, वीज बिल वितरण, वीज बिल भरणा केंद्र, वीज चोरी मोहिम, वीजपुरवठा खंडित करणे आदी प्रक्रिया थांबविण्यात आल्या आहेत. अत्यंत तातडीचे काम असल्याशिवाय 14 एप्रिलपर्यंत वीज पुरवठा खंडित करू नये. बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांचे वेतन 7 तारखेपूर्वी देण्याबाबत कंत्राटदारास सूचना द्याव्यात. तसेच या कालावधीत अनुपस्थितीबद्दल वेतन कपात करू नये. यंत्रचालकांनी उपकेंद्रातील कामाच्या वेळा परस्पर समजूतीने ठरवाव्यात. जे कर्मचारी बाहेर गावावरून कामाला येणे-जाणे करतात त्यांची राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था कंपनीच्या विश्रामगृहामध्ये किंवा कार्यालयामध्ये करावी. कर्मचाऱ्यांस वीज ग्राहकाकडून मारहाण झाल्यास वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांचेशी संपर्क करावा. बायोमेट्रिक हजेरी स्थगित करावी. तसेच प्रशासकीय कार्यालयामध्ये आवश्‍यकतेनुसार फक्त पाच टक्के पर्यंत उपस्थितीची दक्षता घ्यावी. वेतन वेळेत द्यावे. मार्च 2020 मध्ये सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना उपदानाची रक्कम त्वरित द्यावी अशा सूचना दिल्या आहेत. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय व विनंती बदली 14 एप्रिलपर्यंत किंवा पुढीलसूचनेपर्यंत स्थगित केल्या आहेत.



Web Title: Thousands of rupees in advance for mask, sanitizer