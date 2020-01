'ते' रात्री आले अन् बहरलेल्या द्राक्ष बागेवर तणनाशक फवारुन गेले...

विसापूर (सांगली) - तणनाशक फवारल्याने तीन एकर द्राक्ष बाग पूर्णपणे उद्‌ध्वस्त झाली. तासगाव विटे रस्त्यावर महादेव मळा (बोरगाव) येथे हा धक्कादायक प्रकार घडला. हातनोली येथील अर्जुन जाधव यांची ही द्राक्षबाग आहे. श्री. जाधव यांना तब्बल पंचवीस लाखांचा फटका बसला. अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध श्री. जाधव यांनी पोलिसांत तक्रार दिली आहे. बहरलेलं पिकच केलं उद्‌ध्वस्त याबाबतची माहिती अशी, की हातनोलीतील अर्जुन जाधव व व मुलगा सुधीर यांनी महादेव मळा येथे तीन एकर द्राक्ष बाग लावली आहे. अडीच एकर साधी सोनाका व अर्धा एकर सुपर सोनाका असे पीक घेतले होते. पावसाने सर्वत्र द्राक्षाचे प्रचंड नुकसान झाले असताना श्री. जाधव यांनी अहोरात्र मेहनत घेतली. विशेषतः कम्प्युटर डिप्लोमाचे शिक्षण घेतलेल्या श्री. जाधव यांचा मुलगा सुधीर याने भरपूर कष्ट घेतले होते. त्यामुळे बागेत द्राक्षांचे पीक जोमाने आले होते. वाचा - परतफेड : करमाळ्याच्या नावाडयासाठी धावले सांगलीकर शेतकऱ्याची अज्ञाताविरुद्ध पोलिसांत तक्रार सुपर सोनाका द्राक्षे मऊ पडण्यास सुरुवात झाली. महिन्याभरात द्राक्षे जाणार होती. मागील सोमवारी रात्री या बागेवर अज्ञातांने तणनाशक औषध फवारले. ही बाब सकाळी लक्षात आली.

त्यानंतर दोन-तीन दिवसात पान गळाली, घड तुटून खाली पडले. याप्रकाराने जाधव पिता-पुत्र हवालदील झाले. भरल्या डोळ्यांनी प्रत्येक झाडाला हात लावत विमनस्क अवस्थेत बसले. अशा अवस्थेतही औषध फवारणी करून झाडे वाचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांना यश आले नाही. झाडाची काडी घेऊन द्राक्षतज्ञ श्री. म्हेत्रे यांना दाखवले. तहसीलदार कृषी विभाग व तलाठ्यानाही माहिती दिली. पोलिसांत अज्ञाताविरोधात तक्रार दाखल केली आहे.

