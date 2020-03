तीन "होम क्वारंटाईन' पुन्हा जिल्हा रुग्णालयात 

नगर : हातावर "होम क्वारंटाईन'चा शिक्का असतानाही शहरात मोकाट फिरणाऱ्या तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांत एका वृद्धाचा समावेश आहे. या तिघांची रवानगी पुन्हा जिल्हा रुग्णालयात करण्यात आली. त्यांच्याविरुद्ध कोतवाली व तोफखाना पोलिस ठाण्यांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. शहरात काल (गुरुवारी) दुपारी साडेबारा वाजता गस्त घालत असताना, पोलिसांना सर्जेपुरा परिसरात 60 वर्षीय व्यक्ती मुलाच्या दुचाकीवरून जाताना आढळली. पोलिसांनी विचारणा केली असता, वृद्धाच्या हातावर "होम क्वारंटाईन'चा शिक्का होता. याबाबत पोलिसांनी तत्काळ जिल्हा रुग्णालयाला माहिती दिली. रुग्णालयाच्या पथकाने तेथे जाऊन वृद्धास ताब्यात घेतले. हातावर "होम क्वारंटाईन'चा शिक्का असतानाही माळीवाडा परिसरात फिरणाऱ्या दोघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले व त्यांची रवानगी जिल्हा रुग्णालयात केली. हे दोन्ही तरुण शहराबाहेरील आहेत. वरील तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव वाढत असताना लोकांकडून काळजी घेतली जात नाही.

