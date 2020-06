"हॉटस्पॉट'मधून  आले तीनशे प्रवाशी ः कुठे वाचा 

सांगली : महापालिका क्षेत्रात हॉटस्पॉटवरून आलेल्या तीनशे नागरिकांचे स्वॅब घेण्यात आले आहेत. आरोग्य विभागाकडून स्वॅब घेण्याचे काम सुरू आहे. जिल्ह्याबाहेरुन महापालिका क्षेत्रात येणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढत असल्याने महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी 50 वर्षांवरील ज्येष्ठ व्यक्‍ती तसेच हॉटस्पॉट ठरलेल्या गावांमधून येणाऱ्यांची कोरोना चाचणी करण्याची सूचना आरोग्य विभागाला दिली आहे. कोविड 19 साथीचा महापालिका क्षेत्रातील तीनही शहरांमध्ये प्रसार रोखण्यासाठी महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी नियोजनबद्ध काम केले आहे. त्यामुळे या तीनही शहरात गेल्या तीन महिन्यात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यात यश आले आहे. आतापर्यंत 12 व्यक्तींनाच कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र त्यांच्या संपर्कातील लोकांना कोरोना संसर्ग होण्याचे प्रमाणही अत्यल्प आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रात कोरोनाचा प्रभाव नियंत्रणात राहिला आहे. कोरोनाचा रुग्ण आढळून येताच कंटेन्मेंट झोन लागू करणे, बफर झोन लागू करणे, रुग्णाच्या संपर्कातील लोकांना आयसोलेशन करणे, क्वारंटाईन करणे, परिसरात नागरिकांची तपासणी करणे आदी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना तातडीने राबवण्यात येत असल्याने महापालिका क्षेत्रात कोरोनाचा प्रभाव वाढू शकला नाही. गेल्या काही दिवसात सांगली मिरज आणि कुपवाड शहरात जिल्ह्याबाहेरुन हॉटस्पॉट जिल्ह्यातून तसेच परराज्यातून येणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. या लोकांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग सापडत असल्याने अशा प्रवासी नागरिकांचे स्वब घेऊन त्यांची चाचणी करण्याची सूचना आयुक्त कापडणीस यांनी आरोग्य विभागाला केली आहे. त्यासाठी तिन्ही शहरात स्वब घेतले जात आहेत. खबरदारी म्हणून पीपीए किट परिधान करून वैद्यकीय पथकाकडून हे स्वब घेतले जात आहेत. यामध्ये आतापर्यंत मुंबई ठाणे रायगड आणि पालघर जिल्हयातून आलेल्या 300 प्रवासी नागरिकांचे स्वब घेण्यात आले आहेत. वैद्यकीय आरोग्यधिकारी डॉ. सुनील आंबोळे, डॉ. वैभव पाटील, डॉ. वर्षा पाटील, डॉ. शबाना लांडगे, डॉ. वैशाली पाटील, डॉ. संजीवनी घाडगे, डॉ. आशुतोष चोपडे, अलका तोडकर यांच्या टीमकडून हे काम सुरू आहे.

Web Title: Three hundred passengers from the hotspot: read where