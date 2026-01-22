पश्चिम महाराष्ट्र

Success Story: मराठी माध्यमातून बँक अधिकारी, अभियंता आणि पोलीस : आवटे कुटुंबाची भरारी

Three Siblings Achieve : परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी ध्येय निश्चित आणि प्रयत्न प्रामाणिक असतील तर यश नक्की मिळते, याचा जिवंत दाखला कुंडल येथील आवटे कुटुंबाने दिला आहे.
The Awate siblings who secured key government positions through dedication.

धनंजय दौंडेसकाळ वृत्तसेवा
कुंडल : परिस्थिती कशीही असू दे. मनात ध्येय निश्चित असेल, प्रयत्नांत सातत्य, चिकाटी असेल तर यश दूर नाही, हे सिद्ध करत येथील एकाच कुटुंबातील तिघांनी शासकीय पदांना गवसणी घालत आदर्श निर्माण केला.

