Success Story: मराठी माध्यमातून बँक अधिकारी, अभियंता आणि पोलीस : आवटे कुटुंबाची भरारी

कुंडल : परिस्थिती कशीही असू दे. मनात ध्येय निश्चित असेल, प्रयत्नांत सातत्य, चिकाटी असेल तर यश दूर नाही, हे सिद्ध करत येथील एकाच कुटुंबातील तिघांनी शासकीय पदांना गवसणी घालत आदर्श निर्माण केला. .अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या सामान्य कुटुंबातील तिघांनी यश मिळवून प्रकाशाची वाट दाखवली. सुवर्णा शंकर आवटे आय.बी.पी.एस. मार्फत घेतलेल्या स्पर्धा परीक्षेमधून बँक ऑफ महाराष्ट्रची प्रोबेशनरी अधिकारी झाली. .Kolhapur Success Story : जिद्द असावी तर अशी! घर-संसार सांभाळत मिळवली 'खाकी वर्दी'; वयाच्या 40 व्या वर्षी आरती कणिरे बनल्या पोलिस उपनिरीक्षक!.चेतन दिनकर आवटे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत दुय्यम अभियंता झाला, तर विनायक बाबासाहेब आवटे मुंबई पोलिस दलात दाखल झाला. काशिनाथ आवटे यांच्या कुटुंबातील तिघांही नातवंडांचे प्राथमिक शिक्षण येथे झाले. .घरची परिस्थिती प्रतिकूल असूनही तिघांच्या वडिलांचा शेतीवर उदरनिर्वाह सुरू आहे. मुलांच्या शिक्षणास त्यांनी सातत्याने प्रोत्साहन दिले. सुवर्णाची यापूर्वी बँकेतच क्लार्क पदावर निवड झाली होती. .Success Story : दिवंगत वडिलांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी मेहनतीने लढली..., कोल्हापूरच्या लेकीने PSI होत राज्याचा मानाचा ‘रिव्हॉल्व्हर ऑफ ऑनर’ मिळवला बहुमान.तेवढ्यावरच न थांबता तिने अभ्यासात सातत्य राखत व भाऊ प्रकाशच्या पाठबळावर बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धा परीक्षा देण्यास सुरुवात केली. बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास सातत्याने सुरू ठेवला. अखेर २०२५ मध्ये परीक्षेच्या निकालात तिने बाजी मारली. सहा महिन्यांतच तिने प्रोबेशनरी अधिकारी पदास गवसणी घातली. .चेतनने आय.बी.पी.एस. मार्फत झालेल्या परीक्षेत यश मिळवत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत दुय्यम अभियंतापदी निवड झाली. गरीब परिस्थितीचे कारण न सांगता यशस्वी होण्यासाठी सातत्य व चिकाटीने अभ्यास केल्याने निवड झाली..विशेष म्हणजे या सर्वांचे शिक्षण मराठी माध्यमातून झालेय. ग्रामीण भाग, घरची परिस्थिती साधारण, पोषक वातावरण, नसणे अशी कारणे देऊन अनेकजण प्रयत्न करायचेच सोडून देतात. त्यांच्यासाठी आवटे कुटुंबातील मुलांनी मिळवलेले यश प्रेरणादायी ठरेल. आई, वडील, भाऊ, शिक्षक यांनी दिलेली साथ याचा यशात वाटा आहे. भाऊ प्रकाश आवटे याचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरले.-सुवर्णा आवटे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.