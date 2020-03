संगमनेरमध्ये तीन टन प्लॅस्टिक जप्त 

संगमनेर ः नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी डॉ. सचिन बांगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज प्लॅस्टिकविरोधी पथकाने शहराच्या विविध भागांतील दुकानांवर कारवाई करून तीन टन प्लॅस्टिकच्या वस्तू जप्त केल्या. यात 47 हजारांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. नगरपालिकेच्या पथकाने संशयित दुकानांत राबविलेल्या तपासणी मोहिमेत, मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, ग्लास, ताटे आदी वस्तू विक्रीसाठी ठेवलेल्या आढळल्या. शहरातील जोगिंदर बत्रा (कोहिनूर क्‍लॉथ), महेश राजपाल (साईराज ट्रेडर्स), दिलीप पारख (पारख ट्रेडर्स), प्रकाश जोशी (जोशी प्लॅस्टिक्‍स), आप्पा कोळपकर (गृह वस्तू भांडार), इंदरलाल कापड दुकान, प्रमोदसिंग परदेशी, रघुवंशी ट्रेडर्स आदी ठिकाणी कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत मुख्याधिकारी डॉ. सचिन बांगर, प्रशासनाधिकारी श्रीनिवास पगडाल, आरोग्य विभागाचे निरीक्षक अश्विन पुंड, अरविंद गुजर, अतिक्रमणविरोधी पथकाचे सुदाम सातपुते, अकलाख शेख, अल्ताफ शेख आदींसह अजय जेधे, विजय अभंग, चंद्रकांत ढोले यांच्या पथकाने कारवाईत भाग घेतला. संगमनेर नगरपालिकेने प्लॅस्टिक पिशव्यांसह अन्य वस्तूंचा वापर व विक्रीवर यापूर्वीच बंदी घातलेली आहे. नियमांचा भंग करणारे नागरिक व व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. कारवाई टाळण्यासाठी कापडी पिशव्या व दुधासाठी भांड्यांचा वापर करावा.

- डॉ. सचिन बांगर, मुख्याधिकारी

