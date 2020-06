वशी येथे तीन, मौजे डिग्रजला दोन रूग्ण...शिराळे खुर्द, तिसंगी, पुजारवाडीतही रूग्ण : जिल्ह्यातील रूग्णसंख्या 294 वर 

सांगली - जिल्ह्यातील कोरोना रूग्णसंख्येचे त्रिशतक जवळ आले असून आज आणखी 8 रूग्ण आढळले. आज वशी (ता. वाळवा) येथे तीन, मौजे डिग्रज (ता. मिरज) मध्ये दोन तर शिराळे खुर्द (ता. शिराळा), तिसंगी (ता. कवठेमहांकाळ), पुजारवाडी (ता. आटपाडी) येथे प्रत्येकी एक रूग्ण आढळला. आजअखेर 294 रूग्ण आढळले आहेत. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कोरोनाचे रूग्ण अधिक प्रमाणात आढळत आहेत. सर्वाधिक रूग्ण शिराळा तालुक्‍यात 94 आढळले असून त्या खालोखाल वाळवा तालुका 50, आटपाडी 28, कडेगाव 22, खानापूर 19, मिरज 16, पलूस 15, जत 13, तासगाव 13, कवठेमहांकाळ 12 याप्रमाणे दहा तालुक्‍यात रूग्ण आढळले आहेत. तर महापालिका क्षेत्रात 12 रूग्ण आढळले आहेत. आज वाळवा तालुक्‍यातील वशी येथे तीन रूग्ण आढळले. त्यामध्ये 49 वर्षाची महिला, 29 वर्षाचा तरूण, 24 वर्षाची महिला यांचा समावेश आहे. मौजे डिग्रज येथे 36 वर्षाचा पुरूष आणि 15 वर्षाची मुलगी यांचा कोरोना अहवाल पॉझिटीव्ह आला. शिराळे खुर्द येथे 53 वर्षाचा पुरूष, तिसंगी येथे 27 वर्षाचा तरूण, पुजारवाडी येथे 53 वर्षाचा पुरूष यांचा कोरोना अहवाल "पॉझिटीव्ह' आला. आज वशी, शिराळे खुर्द, पुजारवाडी येथे नविन कन्टेनमेंट झोन सुरू करण्यात आले. आज साळसिंगे, येलूर येथील एक, विटा येथे दोघे, मणदूर येथील पाचजण कोरोनामुक्त झाले. तर सध्या कदमवाडी, वांगी, अंकले, रिळे, मालगाव येथील एकुण पाच रूग्ण अतिदक्षता विभागात उपचार घेत आहेत. कोरोना अहवाल निगेटिव्ह आलेले साळसिंगे, विटा येथे दोघेजणही अतिदक्षता विभागात उपचार घेत आहेत. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांनी ही माहिती दिली.

जिल्ह्याची स्थिती- आजचे नविन रूग्ण-08

उपचार घेणारे रूग्ण- 102

बरे झालेले रूग्ण- 183

आजअखेर मृत- 09

आजअखेर पॉझिटीव्ह रूग्ण- 294

ग्रामीणमधील रूग्ण- 233

शहरी भागातील रूग्ण- 49

महापालिका क्षेत्रातील रूग्ण- 12



