आष्टा - तासगाव रोडवर अपघातामध्ये तीन युवक ठार

आष्टा - गॅस सिलेंडरची वाहतूक करणारा ट्रक व मोटरसायकल यांच्यात रात्री बाराच्या सुमारास तासगाव रोडवर अपघात झाला. या अपघातामध्ये बावची (ता. वाळवा) येथील तीन युवक ठार झाले. प्रवीण अशोक सुर्यवंशी (28), अनिकेत आकाश माळी (28), सुमित संजय पाटील (पोखरणीकर) अशी मृतांची नावे आहेत. याबाबत मिळालेली माहिती अशी, सोमवारी रात्री 12 च्या सुमारास आष्टा तासगाव रोडवर महावितरण कार्यालयासमोर हा अपघात झाला. सुमित, अनिकेत व प्रवीण हे मोटरसायकल (क्र. एमएच 10 - बीएच - 6574) वरून आष्टा तासगाव रोडवरील हॉटेलला जेवण करण्यासाठी निघाले होते. महावितरण कार्यालयासमोर भिलवडीकडून गॅस सिलेंडर भरून येणाऱ्या ट्रॅकशी त्यांची धडक झाली. या धडकेत प्रवीण व अनिकेत रस्त्यावर पडले तर सुमित हा रस्त्याकडेला फेकला गेला. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने व डोक्यातून अतिरक्तस्त्राव झाल्याने प्रवीण व अनिकेत जागीच ठार झाले. तर सुमित याला तातडीने सांगली येथे रुग्णालयात दाखल केले. पहाटे उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाला. सुमित व प्रवीणचे एमबीएपर्यंत शिक्षण झाले होते, तर अनिकेतने इंजिनिअरिंग पूर्ण केले आहे.

