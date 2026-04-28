गोष्ट जंगलातली! तीव्र उन्हात वाघोबा पाण्यात, पहाटे शिकार अन् दिवसभर विश्रांती; 'सह्याद्री'च्या दऱ्याखोऱ्यात नैसर्गिक पाणवठे

सांगली-शिराळा, ता. २७: राज्यभर उष्णतेची लाट पसरली असून पुढील आठवडाभर अशीच स्थिती राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. माणसं अशा वेळी पंखे, कूलर, वातानुकूलन यंत्रांचा आधार घेतात आणि उन्हापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतात; पण जंगलातील प्राणी अशा तीव्र उष्णतेला कसे सामोरे जातात, याबद्दल उत्सुकता असते. बहुतांश जंगली प्राणी उष्णतेपासून बचाव करण्यासाठी दिवसभर पाणवठ्यांमध्ये डुंबणे किंवा सावलीत विश्रांती घेणे पसंत करतात. Summer survival of wild animals in forests how they beat heat with water and rest.सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात वाघांची संख्या आता दहाच्या आसपास पोहोचली आहे. चांदोली ते दांडेली या पट्ट्यात त्यांची हालचाल वाढली असून वाघ जंगलाशी चांगले जुळवून घेत आहेत. याशिवाय बिबट्यांसह इतर प्राण्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे. जंगल घनदाट असले, तरी उन्हाचा तडाखा तीव्र आहे. या पार्श्वभूमीवर प्राणी स्वतःचे संरक्षण कसे करतात, याबाबत चांदोली येथे दीर्घकाळ कार्यरत असलेले अधिकारी नंदकुमार नलवडे यांनी माहिती दिली..नलवडे म्हणाले, "उष्णतेची लाट वाढली की वाघ, बिबट्यांना पाणवठ्यांमध्ये डुंबणे आवडते. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक पाणवठे आहेत. आम्ही शोधलेल्या पाणवठ्यांची संख्या सुमारे ९८ आहे, जिथे वर्षभर पाणी उपलब्ध असते. शिवाय चांदोली धरणाचा सुमारे ४० किलोमीटरपर्यंत पसरलेला जलसाठा प्राण्यांसाठी उपयुक्त ठरतो. त्यामुळे या भागात पाण्याची टंचाई भासत नाही.".शिकार कधी ?उन्हाचा तडाखा वाढत असताना वाघ व बिबटे शिकारीसाठी भल्या पहाटे बाहेर पडतात. सूर्योदयापूर्वीच शिकार उरकण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. काही वेळा सायंकाळी उशिराही शिकार केली जाते. दिवसभर मात्र हे प्राणी सावलीत किंवा पाण्यात विश्रांती घेतात..'चाटण'चा प्रयोगउन्हाळ्यात प्राण्यांना निर्जलीकरणाचा त्रास होऊ नये आणि शरीरातील आवश्यक खनिजे टिकून राहावीत, यासाठी वन विभागाने काही उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. पाणवठ्यांजवळ 'चाटण' (खनिजयुक्त वड्या) ठेवण्यात येतात. प्राणी त्या चाटून आवश्यक पोषक घटक मिळवतात..वन्य कर्मचाऱ्यांना सक्तीची विश्रांतीजंगलातील प्राण्यांवर देखरेख करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही दुपारी १२ ते ३ या वेळेत सक्तीची विश्रांती दिली जाते. कर्मचारी सकाळी साडेसातपासून काम सुरू करतात आणि सायंकाळी उन्हाची तीव्रता कमी झाल्यानंतर पुन्हा कामकाज करतात.