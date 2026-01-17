पश्चिम महाराष्ट्र

Tigeress Tara : खुंदलापूर परिसरात वाघीण ‘तारा’ची बिनधास्त भ्रमंती; गावकऱ्यांत भीतीचे सावट

Forest Alert : शेवताई मंदिर परिसरात ठिय्या मांडल्यानंतर ‘तारा’ची पुन्हा गावांकडे वाटचाल,चांदोली पर्यटन मार्गावर प्रथमच वाघीण दिसल्याने पर्यटकांमध्ये थरार.
Tigress Tara spotted roaming freely near the Chandoli wildlife tourism route, raising alert among locals.

Tigress Tara spotted roaming freely near the Chandoli wildlife tourism route, raising alert among locals.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वारणावती : गेले चार दिवस शेवताई मंदिराच्या परिसरात शिकार करून तारा वाघीण ठिय्या मांडून बसली होती.

Loading content, please wait...
Sangli
tiger
Alert
Paschim maharashtra
Forest
Villages
Wildlife
Wild Animals
Chandoli National Park
forest animals

Related Stories

No stories found.