Tigeress Tara : खुंदलापूर परिसरात वाघीण ‘तारा’ची बिनधास्त भ्रमंती; गावकऱ्यांत भीतीचे सावट

वारणावती : गेले चार दिवस शेवताई मंदिराच्या परिसरात शिकार करून तारा वाघीण ठिय्या मांडून बसली होती. .आता खाद्य संपताच पुन्हा मणदूर धनगरवाडा, जाधववाडी, कोळेकरवाडी, जानाईवाडी, खुंदलापूर, धनगरवाडा परिसरात बिनधास्तपणे भ्रमंती करत असल्याचे नागरिकांना दिसून आले आहे. .Tiger Swimming Incident : चांदोली धरणात तब्बल दिड किमी वाघीण पोहली, थरारक 'मगरी'च्या मिठीतून वाचली; व्याघ्र संवर्धनात झाली ऐतिहासिक नोंद.अचानकपणे ती मणदूर-खुंदलापूर रस्त्यावर जानाईवाडीजवळ मुक्तपणे संचार करताना दिसली. पर्यटकांकडून तिचे चित्रण करण्यात आले..पर्यटकांना प्रथमच चांदोलीत पर्यटन मार्गावर वाघीण दिसल्याने पर्यटकांमध्ये उत्साहाबरोबर भीतीचे वातावरण होते, तर स्थानिक मात्र भीतीच्या छायेतच वावरत आहेत. .Tigress Tara: कसणी परिसरात तारा वाघिणीचा फेरफटका; कॉलर रेडिओद्वारे देखरेख, एसटीसमोरूनच रस्ता ओलांडत हाेती अन्...काहीनी पाळीव पशू घरीच बांधून ठेवणे पसंत केले आहे. चार ते पाच वर्षांपासून मी गाईड म्हणून चांदोली अभयारण्यात काम करत आहे. .मी पयर्टक घेऊन गेलो असता जानाईवाडीनजीक प्रथमच मला पर्यटन मार्गावर रस्ता ओलांडत असताना तारा वाघीण दिसून आली. आम्ही चित्रीकरण केले. आम्ही सफारी अर्धवट सोडून दोन कि.मी.वरील नाक्यावरील वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना माहिती दिली.- तुकाराम पाटील, मणदूर, गाईड -सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, चांदोली.