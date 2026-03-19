सिद्धेवाडीच्या जिल्हा परिषद शाळेत ६० विद्यार्थ्यांनी घेतला प्रवेश; चिमुकल्यांची बैलगाडीतून संपूर्ण गावातून काढली मिरवणूक
-ज्ञानदेव मासाळ
सांगली : सिद्धेवाडी (ता. मिरज) येथील जिल्हा परिषद शाळेत गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर इयत्ता पहिलीतील नवीन विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेला उत्साहपूर्ण वातावरणात सुरुवात झाली. शिक्षणाच्या या नव्या प्रवासाची गोड सुरुवात अधिक संस्मरणीय करण्यासाठी गावातील पालकांनी अनोख्या पारंपारिक पद्धतीचा अवलंब केला.
नवीन प्रवेश घेतलेल्या चिमुकल्यांची बैलगाडीतून संपूर्ण गावातून धनगरी ढोल, कैताळ, हलगी, ताशा अशा पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात मिरवणूक काढण्यात आली. फुलांनी सजवलेल्या बैलगाडीत बसलेल्या निरागस चेहऱ्यांवर आनंद आणि कुतूहलाचे भाव खुलून दिसत होते. ग्रामस्थांनीही उत्स्फूर्त सहभाग घेत विद्यार्थ्यांवर फुलांचा वर्षाव करत त्यांचे स्वागत केले. तब्बल ६० विद्यार्थ्यांनी आपला प्रवेश निश्चित केला.
मिरज पंचायत समितीच्या सभापती श्रीमती. तन्वी कमलेकर, जिल्हा परिषद सदस्य आशिष जाधव, सरपंच सौ. उज्वला धडस, मुख्याध्यापक श्री. शिवाजी ऐवळे शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष रवी खताळ यांनी विद्यार्थ्यांचे स्वागत केले. सांगली जिल्हा परिषदेच्या वतीने आज सर्व पालकांना जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश घेण्याबाबत प्रबोधन व आहे. शिक्षणाच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले पाऊल गावासाठी अभिमानास्पद ठरत असून, या उपक्रमातून शिक्षणाबाबत जागरूकता आणि सकारात्मक संदेश दिला गेला. आजच्या घडीला अनेक पालकांचा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे ओढा असतानाही सिद्धेवाडी परिसरातील पालकांनी या प्रवाहाला फाटा देत आपल्या गावातील शाळेवर विश्वास दाखवत मुलांचे प्रवेश घेतले आहेत.
