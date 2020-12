खरसुंडीत बसस्थानकातील शौचालय अस्वच्छतेच्या गर्तेत

खरसुंडी : येथील एकमेव असणारे बसस्थानकातील शौचालय पूर्णपणे तुंबल्याने घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. परिवहन महामंडळाच्या बस स्थानकात शौचालय (मुतारी) बांधली आहे. पूर्ण गावात वैयक्तिक कुटुंबाचे वगळता इतर ठिकाणी सार्वजनिक कोठेच सोय केलेली नाही. गावात इतर ठिकाणी मुतारीची सोय नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नागरिक व भाविकांना अडचणींना तोंड द्यावे लागते. एकमेव असलेली बसस्थानकातील सोय सर्वांसाठी उपयुक्त ठरते. याचाच वापर भाविकांबरोबर नागरिकही करतात. खरसुंडी हे नामवंत तीर्थक्षेत्र असल्याने भाविकांची मोठ्या प्रमाणात ये-जा असते. गेली आठ ते दहा महिने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बस स्थानकामधील शौचालयाची साफसफाई करण्यात आलेली नाही. बसस्थानकात कायमस्वरूपी साफ सफाई कामगार कोणी नाही. आटपाडी आगारा मार्फत कधीतरी स्वच्छता करण्यात येते. बसस्थानकातील शौचालयामध्ये स्थानिक नागरिक व काही मद्यपी रिकाम्या बाटल्या याच शौचालयात टाकून देतात. याचा मोठा खच पडलेला आहे. आटपाडी बस स्थानकाच्या अधिकाऱ्यांनी या अस्वच्छतेची दखल घेऊन साफ सफाई कामगार स्वच्छतेसाठी पाठवण्याची गरज आहे. गावांमध्येही सार्वजनिक मुतारी बसवण्यासाठी वरचेवर आतापर्यंत चर्चाच झालेल्या आहेत. ठोस असे उपाय नाही. बस स्थानकाच्या परिसरातील नागरिकांचा विचार करता शौचालयाची साफ-सफाई तातडीने करण्याची गरज आहे अन्यथा इतर कोणतेही साथीचे आजार पसरण्याची वेळ लागणार नाही. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

