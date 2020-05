इस्लामपुरात व्यापारी संतप्त: पण झाले काय...

इस्लामपूर : कंटेन्मेंट झोनची अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द करूनही शहराच्या मुख्य बाजारपेठेतील बॅरिकेट्‌स न काढल्याने आज व्यापारी आणि नागरिकांतून संतापाची भावना व्यक्त झाली. दुसरीकडे नागरिक आणि व्यापारी संघटना सहकार्य करणार नसेल तर प्रशासनाला कडक भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा प्रांताधिकारी नागेश पाटील यांनी दिला आहे. शहरात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या विक्रमी होती, त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने प्रारंभिक टप्प्यात कडक उपाययोजना केल्या होत्या. ज्या भागात कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले होते, त्या गांधी चौक आणि भाजी मंडई परिसरात कंटेन्मेंट झोन जाहीर करण्यात आला होता. या भागाशी संपूर्ण शहराचा संपर्क तोडण्यात आला होता. दोनच दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी कंटेन्मेंट झोनची अधिसूचना रद्द केली आहे. शहरातील व्यापाऱ्यांना काही नियम व अटी घालत प्रशासनाने व्यवहार सुरू करण्यास अनुमती दिली आहे. प्रत्येकाला आठवड्यातील तीन दिवस नेमून दिले आहेत. परंतु ज्या भागाला कंटेन्मेंटझोन म्हणून जाहीर केले होते, तोच सर्व भाग व्यापारी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे एकीकडे अनुमती मिळाली असली, तरी त्या भागातील बॅरिकेट्‌सची पुन्हा जागा बदलून त्याच भागात दिशा बदलून लावली आहेत. त्यामुळे व्यापारी वर्गात नाराजीचा सूर आहे. वर प्रशासन मात्र सतर्क भूमिकेत आहे. कोरोना विषाणू संसर्गाचा धोका अद्याप टळलेला नसल्याने काही बाबी पाळाव्याच लागणार आहेत. वाइनशॉपला परवानगी दिल्याच्या पहिल्याच दिवशी सोशल डिस्टनसिंगचा फज्जा उडाला होता, त्यामुळे प्रशासन आणखी सावध झाले आहे. आणखी दोन दिवस वाट पाहून कडक नियमावली लागू केली जाईल, असा इशारा नागेश पाटील यांनी दिला आहे. नियम पाळले नाहीत तर कडक भूमिका

व्यवसाय सुरू व्हावेत ही व्यापाऱ्यांची भावना होती, त्यानुसार अटी शिथिल केल्या आहेत. परंतु नियम पाळले जाणार नसतील तर मात्र आणखी कडक भूमिका घ्यावी लागेल. याबाबत व्यापारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. त्यांनी समन्वय साधून ग्राहकांना आणि दुकानदारांना दोघांनाही शिस्त लावण्याची आवश्‍यकता आहे.

- नागेश पाटील, प्रांताधिकारी

