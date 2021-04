व्यापाऱ्यांनी धीर धरावा : जयंत पाटील; कोरोना'साठी आरोग्य यंत्रणा सक्षम

सांगली ः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी पक्षांसह राज्यातील प्रमुख नेत्यांशी चर्चा केली असून, लॉकडाऊनबाबत दोन दिवसांत योग्य तो निर्णय होईल. तोवर येथील व्यापाऱ्यांनी धीर धरावा. व्यापारी पेठा उघडण्याची घाई करू नये, असे आवाहन पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केले. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील आमदार, खासदारांसोबत कोरोना संकटातील नियोजनाबाबत चर्चा केल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्‍वजित कदम, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी, पोलिस अधीक्षक दीक्षित गेडाम, आयुक्त नितीन कापडणीस आदी उपस्थित होते. जयंत पाटील म्हणाले, ""जिल्ह्यातील रुग्णसंख्या हळूहळू वाढत आहे. दोन आठवड्यांत आपण आरोग्यविषयक सर्व उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. सध्या 3 हजार 160 बेड उपलब्ध आहेत. त्यात आयसीयूचे 600 आणि ऑक्‍सिजनचे 1 हजार 977 बेड आहेत. 54 ठिकाणी उपचारांची सोय करण्यात आली आहे. ऑक्‍सिजनचा तुटवडा जाणवणार नाही, असे प्रयत्न आहेत. छोटे 625, जंबो 1117 आणि एकदम मोठे 61 ऑक्‍सिजन सिलिंडर उपलब्ध केले आहेत. रेमडेसिव्हिरची किंमत 1 हजार 400 रुपयांवर आली आहे. शासकीय रुग्णालयात मोफतच इंजेक्‍शन दिले जात आहे. त्यामुळे काही अडचण नाही. कोरोना बाधित रुग्ण बाहेर फिरत असल्याचे काही प्रकार समोर आल्यामुळे त्यांच्यावर कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. लोकांना बेड उपलब्ध व्हावेत, यासाठी जिल्हा परिषदेत हेल्पलाईन सुरू आहे. या सगळ्या घडामोडींची माहिती रोजच्या रोज लोकप्रतिनिधींना दिली जाईल.'' ते म्हणाले, ""महाराष्ट्राला 17 लाख 50 हजार कोरोना लस उपलब्ध झाल्या आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत 2 लाख 83 हजार लस देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रात तपासण्या वाढल्या आहेत. कोरोना बाधितांची संख्याही अधिक आहे. केंद्र शासनाने राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येनुसार लस उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. महाराष्ट्रात वेगाने लसीकरण सुरू आहे. ते थांबू नये, यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत.'' गोपीचंद, सदाभाऊंचे ज्ञान कमी

कोरोना उपचारांसाठी लुटणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई का होत नाही, असा सवाल आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केला. त्या प्रश्‍नावर जयंत पाटील म्हणाले, "गोपीचंद, सदाभाऊ यांचे ज्ञान कमी आहे. त्यांनी कारवाईची माहिती घ्यावी. जास्तीची आकारणी केलेली रक्कम आम्ही तेव्हाच परत केलेली आहे. आजच्या बैठकीत हा विषय मीच काढला. रुग्णालयांचे काटेकोर ऑडिट केले जाईल.' संपादन : युवराज यादव

