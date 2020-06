आमणापूर येथे रेल्वेच्या धडकेत मगरीचा दुर्दैवी मृत्यू 

अंकलखोप (सांगली) - आमणापूर ( ता. पलूस ) येथे रेल्वे अपघातात मगरीचा मृत्यू झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. आमणापूर ते भिलवडी रेल्वे मार्गावर रूळावर आमणापूर रेल्वे स्टेशनपासून सुमारे अडीच किलोमीटर अंतरावर ही घटना घडली आहे. सध्या या ठिकाणी रेल्वे डबल ट्रॅकचे काम सुरू आहे. त्यासाठी ट्रॅकच्या बाजूला तारेचे कुंपण घालण्यात आले आहे. या कुंपणावर दोन्ही पायापासून खालचा भाग तुटून पडलेली मगर येथील मेंढपाळांना आढळली. या मगरीची लांबी सुमारे साडेसहा फुटापर्यंत असण्याची शक्‍यता आहे. तसेच ही मादी मगर फुगलेल्या अवस्थेत पाहायला मिळाल्याने तिचा मृत्यू दोन दिवसांपूर्वी झाला असण्याची शक्‍यता आहे. मृतदेह फुगल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरली होती. वनविभागाला याची माहिती कळवल्यानंतर परिमंडळ अधिकारी मारूती ढेरे, क्षेत्र अधिकारी शहाजी ठोरे, पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. ऋतुराज कदम यांनी घटनास्थळी येऊन पाहणी केली. तसेच पंचनामा केला.

मगर मृतावस्थेत सापडलेला परिसर कृष्णा नदीपासून चार किलोमीटर अंतरावर आहे. 2005 च्या महापूरापासून या निर्जन परिसरात मगरींचे वास्तव्य दिसून येते. तसेच हा परिसर मगरीच्या प्रजननासाठी उत्तम असल्याचे प्राणी मित्र मोहसीन सुतार यांनी सांगितले.

Web Title: Tragic death of a crocodile in a train collision at Amanapur