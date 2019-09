सांगली जिल्ह्यातील सात तहसीलदारांच्या बदल्या 

सांगली - जिल्ह्यातील सात तहसीलदार यांच्या बदल्या झाल्या. अन्य जिल्ह्यातून चार तहसीलदार नव्याने दाखल होणार आहेत. चार दिवसांपूर्वी पाच तहसीलदारांच्या बदल्या झाल्या होता. विधानसभा निवडणूक पार्श्‍वभूमीवर बदल्यांचा धडाका सुरू झालेला आहे. मावळचे तहसीलदार रणजित मावळ मिरजेचे तहसीलदार म्हणून रुजू होणार आहेत. मिरजेचे तहसीलदार शरद पाटील यांची जावळी (जि. सातारा) येथील तहसीलदार म्हणून बदली झाली आहे. सांगली महसूलचे तहसीलदार योगेश खरमाटे यांची सांगोला येथे तहसीलदार म्हणून बदली झाली आहे. कवठेमहांकाळच्या तहसीलदार श्रीमती शिल्पा ठोकडे यांची कागलच्या तहसीलदार म्हणून बदली झाली. येथे नव्याने कागलचे तहसीलदार बी. जे,. गोरे रुजू होणार आहेत. कडेगावच्या तहसीलदार श्रीमती अर्चंना शेटे यांची कोल्हापूर निवडणूक शाखेकडे बदली झाली. या ठिकाणी पुण्याहून श्रीमती शैलजा पाटील रुजू होतील. विटा येथे तहसीलदार म्हणून बार्शीचे तहसीलदार हृषीकेत शेळके नव्याने रुजू होतील. सांगलीत महसूल तहसीलदार म्हणून शाहूवाडीचे तहसीलदार चंद्रशेखर सानप तर सामान्य शाखेत तहसीलदार म्हणून गडहिंग्लजचे तहसीलदार रामलिंग चव्हाण व दौंडचे तहसीलदार बालाजी सोमनाथ रुजू होणार आहेत. सांगलीचे सामान्य शाखेचे तहसीलदार प्रदीप शेलार यांची बार्शीचे तहसीलदार म्हणून बदली झाली. सांगलीच्या तहसीलदार रंजना उंबरहंडे यांची पुणे पुरवठा अधिकारी म्हणून बदली झाली आहे.

