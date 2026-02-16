Atpadi Politics : स्वाभिमानामुळेच जनतेने दिली संधी;तृतीयपंथी दिलीप हेगडे यांची भावना, प्रभारी सरपंच झाले पंचायत समिती सदस्य

सांगली : ‘‘राजकारणात मी स्वाभिमानामुळे आलो. प्रेमापोटी आणि स्वाभिमानामुळेच जनतेने सेवेची संधी दिली. निवडणुकीतील संधीचे सोने करण्याचा माझा प्रयत्न राहील,’’ अशी भावना आवळाई (ता. आटपाडी) गावच्या उपसरपंच, प्रभारी सरपंच ते आता पंचायत समिती सदस्यापर्यंत मजल मारलेल्या तृतीयपंथी दिलीप हेगडे यांनी ‘सकाळ’कडे व्यक्त केली..मूळ गाव आवळाई आणि कला शाखेत पदवीधर असलेल्या दिलीप हेगडे यांनी राजकारणात यावे, यासाठी दिवंगत सरपंच गजेंद्र पिसे यांनी २०२२ मध्ये गळ घातली. ‘देवा.. तुम्ही स्वाभिमाने वागता. लोकांना आदर देता..Narayan Rane : 'कुणी कितीही प्रयत्न केला, तरी राणेंना संपवणं सोपं नाही, सर्वांना पुरून उरतात'; नारायण राणेंचा कोणाला इशारा?.तुम्ही राजकारणात या. तुम्हाला ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढवायची आहे,’ अशी भूमिका श्री. पिसे यांनी त्यावेळी घेतली. ‘मला हे शोभणार का,’ असा प्रतिप्रश्न खोडला. तसेच त्यांनी निवडूनही आणले. वयाच्या २४ व्या वर्षी, अर्थातच दीड वर्षांपूर्वी उपसरपंचपदाची संधी मिळाली. सरपंच श्री. पिसे यांचे नऊ महिन्यांपूर्वी निधन झाले. त्यांच्या जागी प्रभारी सरपंचपद दिलीप हेगडे यांच्याकडे आले..गावातील पदाच्या माध्यमातून तीन मोठे रस्ते, स्मशानभूमीला मंजुरी मिळवली. या कामाची दखल घेत आमदार सुहास बाबर, तानाजीराव पाटील, राजेंद्र देशमुख, अनिल पाटील यांनी विश्वास दाखवत आटपाडी पंचायत समितीसाठी विठलापूर गणातून संधी दिल्याचे हेगडे म्हणाले. ‘‘प्रचारात भाव-भावकीने पुढाकार घेतला..Premium| Shivaji Maharaj Coronation: शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक म्हणजे रायगडावर उभा राहिलेला स्वराज्याचा सुवर्ण अध्याय.जे प्रेम गावाने दिले, तेच प्रेम गणातील आठ गावांनी प्रचारादरम्यान दिले. ७ हजार ९२ मते दिली. यात २ हजार ४५४ मतांनी आघाडी दिली आहे. पंचायत समिती सदस्य म्हणून ग्रामस्थांचे आरोग्य, शिक्षण, दळणवळणाचे प्रश्न सोडवणार आहे,’’ अशी ग्वाही त्यांनी दिली..‘‘पंचायत समिती सदस्य म्हणून निवडून आल्याने आवळाई ग्रामपंचायत सदस्यत्वाचा राजीनामा देणार आहे,’’ असे दिलीप हेगडे यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. दिलीप हेगडे यांनी विजयी प्रतिक्रिया देताना केलेले इंग्रजीतील भाषण सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .याचे ‘नेटिझन्स’कडून कौतूक होत आहे. मी संघर्ष केला. मला मानसन्मान मिळतोय, तोच सन्मान इतर तृतीयपंथियांना मिळावा. त्यांनी राजकारणात यावे किंवा नोकरी करावी, यासाठी प्रयत्न करणार आहे. पंचायत समिती गणातील लोकांनी दिलेल्या संधीचा उपयोग त्यांच्या कल्याणासाठी करणार आहे.- दिलीप हेगडे, पंचायत समिती सदस्य, विठलापूर, आटपाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.