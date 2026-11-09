Tuljabhavani Temple: दिवाळीनिमित्त तुळजाभवानी मातेस अभ्यंगस्नान

तुळजापूर, : तुळजाभवानी मातेस नरकचतुर्दशी निमित्त अभ्यंगस्नान रविवारी (ता. आठ) पहाटे तीनच्या सुमारास घालण्यात आले.नरकचतुर्दशीला तुळजाभवानी मातेचे चरणतीर्थ झाले. त्यानंतर चारला पूजेची घाट झाली. निर्माल्य विसर्जन झाले. भाविकांनी तसेच मंदिर संस्थानने आणलेले सुगंधी द्रव्य उटणे, सुगंधी तेल, इत्र (अत्तर), गुलाबजल यासह विविध वस्तूंनी अभ्यंगस्नान तसेच केशरयुक्त शतोदक (गरम पाणी) तुळजाभवानी मातेस घालण्यात आले. अभिषेक, धूपारती झाली. फराळाचा नैवेद्य दाखविण्यात आला. .दरम्यान, तुळजाभवानी मातेच्या नगरीत ‘काळभैरवाचे चांगभले, टोळभैरवाचे चांगभले’च्या निनादात भेंडोळी उत्सव पार पडला. सायंकाळी गरीबनाथ मठातून तुळजाभवानी मंदिराकडे प्रस्थान झाले. मंकावती तीर्थकुंडात पाय धुवून तसेच कल्लोळ तीर्थकुंडापासून महंत मावजीनाथ यांचे तुळजाभवानी मंदिरात आगमन झाले. .त्यानंतर रात्री आठच्या सुमारास मंदिराच्या गाभाऱ्यातून तहसीलदार तथा मंदिर संस्थानचे विश्वस्त अरविंद बोळंगे हातात पोत घेऊन काळभैरव मंदिराकडे भेंडोळी प्रज्वलित करण्यासाठी मार्गस्थ झाले. भेंडोळी तुळजाभवानी मंदिरात आल्यावर भेंडोळीवर गाभाऱ्यात असणाऱ्या नंदादीपातील तेल अर्पण करण्यात आले. त्यानंतर मंदिरात प्रदक्षिणा घालून नगारखानामार्गे महाद्वार, आर्य चौकमार्गे कमानवेस येथे आल्यानंतर क्षीरसागर घराण्यातील मंडळींनी पाण्याच्या घागरी ओतून भेंडोळीचे विसर्जन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.