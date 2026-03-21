Unseasonal Rain : बेडग येथे हळद पिकाचे मोठे नुकसान; अवकाळी पावसाचा फटका; दीडशे क्विंटल हळद मातीमोल, लाखोंचे नुकसान

आरग : मिरज पूर्व भागातील बेडग येथे मंगळवारी (ता. १७) अचानक झालेल्या उन्हाळी अवकाळी पावसामुळे हळद उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला. सध्या काढणी झालेली हळद उन्हात सुकवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेतात व मळ्यात पसरून ठेवली होती..मात्र अनपेक्षित पावसामुळे ही हळद पूर्णपणे भिजून नुकसान झाले आहे. सुमारे दीडशे क्विंटल हळद पीक भिजून मातीमोल झाले. बेडग, खाडे वस्ती, लक्ष्मीनगर येथील शेतकरी बाबासाहेब खाडे, सावळाराम खाडे, रामचंद्र भोसले, दादासाहेब खाडे यांनी सुमारे व एक एकर क्षेत्रातील हळद काढून ती सुकवण्यासाठी पसरवली होती. .ही प्रक्रिया अत्यंत कष्टाची असून हळद काढणे, उकळणे, स्वच्छ धुणे आणि नंतर उन्हात वाळवणे या टप्प्यांनंतरच ती बाजारात विक्रीसाठी तयार होते. मात्र अवकाळी पावसाने अचानक हजेरी लावत सर्व मेहनतीवर पाणी फेरले..भिजलेल्या हळदीला बाजारात कोणतीही किंमत मिळत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी, लाखो रुपये खर्च करून उभी केलेली शेती वाया गेल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. हळद पुन्हा वाळवणे शक्य नसल्याने ती निकृष्ट ठरते आणि व्यापारी ती खरेदी करण्यास नकार देतात..याबाबत संबंधित शेतकऱ्याने प्रशासनाकडे पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. 'कर्ज काढून मोठ्या मेहनतीने हळद पिकवली होती. विक्रीच्या अगोदरच पावसाने सर्व पीक नष्ट केले. शासनाने तातडीने मदत करावी,' अशी मागणी त्यांनी केली..दरम्यान, या अवकाळी पावसामुळे परिसरातील इतर शेतकऱ्यांनाही फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हवामानातील बदलत्या परिस्थितीमुळे शेती अधिक जोखमीची होत चालली असून शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. .शासनाने त्वरित पाहणी करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी बेडग परिसरातून जोर धरत आहे..एक एकर हळद पूर्णपणे तयार होती, उन्हात छान वाळत घातली होती. पण अचानक अवकाळी पावसाने सगळी हळद भिजवून टाकली. आता तिची किंमत शून्य झाली आहे. लाखो रुपयांचा खर्च वाया गेला. शासनाने तत्काळ मदत करून आम्हाला दिलासा द्यावा.- बाबासाहेब खाडे, शेतकरी, बेडग.अवकाळी पावसामुळे बेडग परिसरातील हळद पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांची मेहनत वाया गेली आहे. शासनाने कोणतीही अट न लावता त्वरित पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी. यासाठी आम्ही प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देऊ.- बापूसाहेब बुरसे, सभापती, मिरज कृषी उत्पन्न बाजार समिती.