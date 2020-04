सांगलीत गुळ व हळदीचे सौदे दोन दिवसात 

सांगली- "कोरोना' मुळे लॉकडाऊन आणि संचारबंदी काळात शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. केंद्र सरकारने "लॉडडाऊन' वाढवताना बळीराजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारने कृषी आणि उद्योग व्यवसाय थोडे शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार बाजार समितीमध्ये गुळ व हळदीचे सौदे दोन दिवसात सुरू करण्याचे नियोजन केल्याची माहिती सभापती दिनकर पाटील यांनी "सकाळ' शी बोलताना दिली. ते म्हणाले, "" लॉकडाऊनमुळे बाजार समितीची रोजची सुमारे 25 कोटीची उलाढाल ठप्प आहे. शेतकरी, व्यापारी, हमाल यांच्यावर संकट आले आहे. बाजार समितीच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाला आहे. सध्या मार्केट यार्डात होलसेल किराणा दुकाने सुरू आहेत. तेथे सोशल डिस्टन्सिंगची अंमलबजावणी केली जात आहे. कोल्हापूर रस्त्यावरील विष्णूअण्णा पाटील फळे व भाजीपाला मार्केट सुरू आहे. तेथे भाजीपाल्यासाठी गर्दी होत असल्याचे पाहून समोरील संत निरंकारी मंडळाच्या जागेत तात्पुरती भाजीपाला विक्री सुरू केली आहे. फळ मार्केटमध्येही सोशल डिस्टन्सिंग बाबत सूचना दिल्या आहेत. तेथे आत-बाहेर जाणाऱ्या वाहनांचे सॅनिटायझेशन केले जात आहे.'' ते पुढे म्हणाले, ""शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार दोन दिवसात सांगलीत गुळ व हळदीचे सौदे पहिल्या टप्प्यात सुरू केले जाणार आहेत. त्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांची परवानगी घेतली जाईल. मार्गदर्शक सुचनानुसार सुरक्षितपणे सौदे सुरू ठेवण्यासाठी बाजार समिती प्रयत्नशील राहील. ज्याचा माल असेल तोच सौद्यावेळी पुढे येईल. तसेच खरेदीदार ठराविक अंतरावर रांगेत उभे राहतील. सौद्यावेळी हमाल पाटीमधून प्रत्येकाला माल दाखवेल अशी व्यवस्था केली जाईल. दुरूनच सौदे पार पाडले जातील. गर्दी होणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल. मास्क व सॅनिटायझरची व्यवस्था केली जाईल. गुळ-हळदीच्या सौद्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात बेदाणा सौदे सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.''

Web Title: turmeric deals in sangli in two days