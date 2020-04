भाळवणीत पेट्रोलमुळं टिव्हीचा स्फोट; पती-पत्नी गंभीर जखमी 

विटा : भाळवणी ( ता.खानापूर ) येथे टि. व्हीचा स्फोट झाल्याने पती - पत्नी गंभीर जखमी झाल्याची घटना रात्री पावणेअकराच्या सुमारास घडली. सुरेश आबा धनवडे ( वय 55 ) व कांचन सुरेश धनवडे ( वय 50 ) अशी जखमींची नांवे आहेत. भाळवणी येथे बाजार चौकात धनवडे यांचे पाच खोल्यांचे जुन्या पध्दतीचे घर आहे. त्यांचा किराणा माल विक्रीचा व्यवसाय आहे. त्यांच्याकडे एक दुचाकी गाडी आहे. ती गाडी ओळखीचे कोणीही लोक काहीतरी कामानिमित्त मागण्यास येतात म्हणून त्यांनी गाडीतील पेट्रोल बाटलीत काढून घेतले. व ती बाटली कपाटावर ठेवत असताना त्यांच्या हातून बाटली खाली जमिनीवर पडली. बाटलीतील पेट्रोल बाहेर पडल्याने व नजीक सुरू असलेल्या टि. व्हीच्या संपर्कात पेट्रोल आल्याने टि. व्हीच्या ट्युबने पेट घेतल्याने मोठा स्फोट झाला. त्यावेळी त्यांची पत्नी कांचन तेथेच होत्या. या स्फोटामुळे दोघेही पती - पत्नी भाजून गंभीर जखमी झाले. या स्फोटाच्या आवाजाने चौकात काही अंतरावर असलेल्या तरूणांनी धनवडे यांच्या घराकडे धाव घेतली. जखमी पती - पत्नीला घरातून बाहेर काढले व रूग्णवाहिकेतून सांगली सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. या स्फोटामुळे घराला आग लागली. घराच्या भिंती कोसळल्या. पत्रे उडून गेले. संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक झाले. लाकडी तुळई वापरून जुन्या पध्दतीचे घर असल्याने या स्फोटामुळे लाकडे जुळून खाक झाली. विटा पालिकेच्या व क्रांती कारखान्याच्या अग्नीशमन दलाने आग विझवली. या स्फोटामुळे संपुर्ण घर उद्‌वस्त झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.



Web Title: TV explodes due to petrol in Bhalwani; The husband and wife were seriously injured