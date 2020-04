आता गुणाकार सुरू झालाय, राहाता तालुक्यातही शिरलाय कोरोना

नगर- कोरोना नगर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाकडे मोर्चा वळवला आहे. जामखेड, नेवासा, संगमनेर आणि आता राहाता तालुक्यातील लोणीपर्यंत गेला आहे. एकंदर त्याने आता गुणाकार सुरू केला आहे. ही जिल्ह्यासाठी भीतीदायक घटना आहे. जिल्हा रुग्णालयाने पुण्याच्या एनआयव्हीकडे पाठविलेल्या ७३ स्त्राव चाचणी नमुन्याचे अहवाल आज प्राप्त झाले आहेत. त्यात तीनजण कोरोना बाधित असल्याचे स्पष्ट झाले. यात नगर शहरातील दोन जण तर राहाता तालुक्यातील लोणी येथील एकाचा समावेश आहे. यामुळे जिल्ह्यातील कोरोनाबाधित रुग्णाची संख्या आता वीस झाली आहे. रात्री उशिरा ३८ अहवाल आले, त्यात दोनने संख्या वाढली. बाधित आढळलेल्या व्यक्तीमध्ये नगर शहरातील एक व्यक्ती ७६ वर्षीय तर दुसरी व्यक्ती ३५ वर्षीय आहे. लोणी येथील व्यक्ती ४६ वर्षीय आहे. कोरोनाबाधितांच्या संपर्कात आल्याने यांना लागण झाल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रदीप मुरंबीकर यांनी सांगितले. सुरुवातीला आज सायंकाळी ७३ पैकी ३५ स्त्राव चाचणी अहवाल पुणे येथून प्राप्त झाले. त्यात, केवळ एक व्यक्ती बाधित असल्याचे स्पष्ट झाले. सायंकाळी पुन्हा उर्वरित ३८ स्त्राव चाचणी अहवाल प्राप्त झाले. त्यात आणखी दोघे बाधित असल्याचे स्पष्ट झाले. आज सकाळीच नेवाशाच्या एका बाधित व्यक्तीला डिस्चार्ज देण्यात आला होता. मात्र, एक जाताच तीन नवे रूग्ण आयसोलेशन कक्षात भरती झाले. बाधित व्यक्ती या परदेशातून आलेल्यांच्या संपर्कात आल्या होत्या. त्यामुळेच त्यांना बाधा झाल्याचे सांगण्यात येते. आता या नव्या बाधित आढळलेल्या व्यक्तींनी कितीजणांना बाधा केली आहे, याची भीती त्यांच्या संपर्कातील लोकांना तसेच प्रशसानालाही आहे.



