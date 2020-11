संतोषवाडीत दोन एकर ऊस जळाला

सलगरे (सांगली) : संतोषवाडी ( ता. मिरज) येथे शॉर्ट सर्कीटने दोन एकर ऊस जळाल्याने त्यांमुळे चार लाखांचे नुकसान झाले आहे. संतोषवाडीत शरद ननंदीकर यांच्या दोन एकर ऊसाचे क्षेत्र असून या क्षेत्रावरुन गेलेली महावितरणची विद्युत तार तुटल्याने शॉर्टसर्किट होऊन ऊसातील वाळलेल्या पाल्याने पेट घेतल्यांने सर्वच ऊस जळाल्यांने लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. थोड्या दिवसांत हा ऊस कारखान्याला गाळपासाठी जाण्यापूर्वी शॉर्ट सर्कीटने ऊस जळाल्याने साधारण चार लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ऊस जळाल्याची घटना सरपंच हणमंतराव गायकवाड यांना समजलेनंतर त्यांचा ऊस तोडण्यासाठी आलेल्या टोळीला आपली तोड बंद करुन ननंदीकर यांचा शॉर्ट सर्कीटने जळालेला ऊस ताबडतोब कारखान्याला पाठविण्यासाठी सरपंचांनी पुढाकार घेऊन ऊसतोड कामगार पाठवून सहकार्य केल्याने सरपंचांनी मदतीचा हात दिला.

Web Title: Two acres of sugarcane were burnt in Santoshwadi