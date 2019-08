सांगली : ढालगावच्या दोघा दुचाकी चोरट्यांना अटक

सांगली - चोरीच्या दुचाकी विक्रीसाठी सांगलीत आलेल्या ढालगाव (ता. कवठेमहांकाळ) येथील कादीर अस्लम मणेर (वय 23, ग्रामपंचायतजवळ), असिफ अमिन मुजावर (वय 19, अभिजीत हॉटेलमागे) या दोघांना "एलसीबी' च्या पथकाने

अटक केली. त्यांच्याकडून दोन दुचाकी जप्त करण्यात आल्या आहेत. अधिक माहिती अशी, जिल्ह्यात दुचाकी चोरीचे प्रमाण वाढले असून ते उघडकीस आणण्यासाठी पोलिस अधीक्षक सुहैल शर्मा, अप्पर अधीक्षक मनिषा डुबुले यांनी "एलसीबी' ला आदेश दिले आहेत. त्यानुसार "एलसीबी' चे निरीक्षक श्रीकांत पिंगळे यांनी खास पथक तयार केले. या पथकामार्फत रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांवर बारीक लक्ष ठेवले जात आहेत. विशेष पथक सांगलीत पेट्रोलिंग करत असताना कादीर व असिफ हे चोरीची दुचाकी विक्रीसाठी शंभर फुटी रस्त्यावरील व्हाईट हाऊससमोर येणार असल्याची माहिती पोलिस हवालदार अशोक डगळे यांना मिळाली. त्यानुसार पथकाने परिसरात सापळा रचून दोघांना ताब्यात घेतले. दोघांच्याकडे दोन दुचाकी मिळाल्या. कसून चौकशी केल्यानंतर एक दुचाकी विश्रामबागमधून तर दुसरी मिरजेतून चोरल्याची कबुली दिली. दोघांकडून दुचाकी चोरीचे आणखी गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्‍यता आहे. त्यांना विश्रामबाग पोलिसांकडे तपासासाठी वर्ग केले आहे. "एलसीबी' चे कर्मचारी श्री. डगळे, सचिन धोत्रे, कुबेर खोत, वैभव पाटील, राहुल जाधव, संदीप पाटील, सलमान मुलाणी, संकेत कानडे, पवन सदामते, अमोल क्षीरसागर, सचिन कोळी यांनी ही कारवाई केली.

Web Title: Two bike thieves from Dhalagaon arrested in Sangli