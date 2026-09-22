Ishwarpur News : प्रॉपर्टी कार्डवरील क्षेत्र दुरुस्तीसाठी ५० हजारांची लाच घेताना भूमी अभिलेख कार्यालयातील दोघांना रंगेहात अटक

ईश्वरपूर (जिल्हा सांगली) - प्रॉपर्टी कार्डवरील क्षेत्र दुरुस्तीचे प्रलंबित काम करून देण्यासाठी ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारणाऱ्या उप अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयातील परिरक्षण भूमापक आणि मुख्यालय सहाय्यक या दोघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सांगली पथकाने आज रंगेहात पकडले..परिरक्षण भूमापक श्रीमती सोनाली सचिन आवटी (वय-४७, रा. आष्टा) आणि मुख्यालय सहाय्यक सुनिल गणपती पाटील (वय-४८, रा. कोडोली, ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर) अशी रंगेहात पकडण्यात आलेल्या दोघांची नावे आहेत.याबाबत माहिती अशी, की तक्रारदाराच्या वडिलांच्या नावे असलेल्या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्डवरील क्षेत्र दुरुस्तीसाठी उप अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय, वाळवा (मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, इस्लामपूर) येथे अर्ज करण्यात आला होता. हे काम करून देण्यासाठी परिरक्षण भूमापक सोनाली आवटी आणि मुख्यालय सहाय्यक सुनिल पाटील यांनी तक्रारदाराकडे ५० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती..याप्रकरणी तक्रारदाराने गत महिन्यात १९ ऑगस्टला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सांगली यांच्याकडे तक्रार नोंदवली होती. एसीबीच्या पथकाने १९ ऑगस्ट, २ सप्टेंबर आणि २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी पंचांसमक्ष लाचेच्या मागणीची पडताळणी केली. या पडताळणीदरम्यान सुनिल पाटील यांनी कार्यालय प्रमुख यांच्याकडून प्रलंबित काम पूर्ण करून देण्यासाठी सुरुवातीला तब्बल १ लाख रुपयांची मागणी केली होती..तर सोनाली आवटी यांनी हे काम कार्यालय प्रमुखांकडे सादर करून मंजूर करून घेण्यासाठी चर्चेअंती ५० हजार रुपये लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर आज लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळा रचला. यावेळी तक्रारदाराकडून ठरलेली ५० हजार रुपयांची रोकड पंचांसमक्ष स्वीकारताना आरोपी सोनाली आवटी आणि सुनिल पाटील या दोघांना दुपारी १ वाजून ५ मिनिटांनी रंगेहात ताब्यात घेण्यात आले..याप्रकरणी दोघांविरुद्ध ईश्वरपूर पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई पुणे एसीबीचे पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे आणि अपर पोलीस अधीक्षक डॉ. अर्जुन भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सांगली एसीबीच्या पोलीस उप अधीक्षक श्रीमती यास्मिन इनामदार यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली.या कारवाईत पोलीस निरीक्षक योगेश चव्हाण, पोलीस अंमलदार प्रितम चौगुले, अजित पाटील, मनोज निळकंठ, सलीम मकानदार, पोपट पाटील, उमेश जाधव, ऋषिकेश बडणीकर, धनंजय खाडे, सुदर्शन पाटील, चंद्रकांत जाधव, प्रकाश जाधव, सागर नायकुडे, विठ्ठलसिंग राजपूत, जितेंद्र कदम यांनी सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.