पश्चिम महाराष्ट्र

Ishwarpur News : प्रॉपर्टी कार्डवरील क्षेत्र दुरुस्तीसाठी ५० हजारांची लाच घेताना भूमी अभिलेख कार्यालयातील दोघांना रंगेहात अटक

प्रॉपर्टी कार्डवरील क्षेत्र दुरुस्तीसाठी ५० हजारांची लाच घेताना भूमी अभिलेख कार्यालयातील दोघांना रंगेहात अटक.
Sunil patil and Sonali Avati

Sunil patil and Sonali Avati

sakal

धर्मवीर पाटील
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ईश्वरपूर (जिल्हा सांगली) - प्रॉपर्टी कार्डवरील क्षेत्र दुरुस्तीचे प्रलंबित काम करून देण्यासाठी ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारणाऱ्या उप अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयातील परिरक्षण भूमापक आणि मुख्यालय सहाय्यक या दोघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सांगली पथकाने आज रंगेहात पकडले.

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