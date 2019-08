इचलकरंजीतील 'हे" दोन नगरसेवक करणार शिवसेनेत प्रवेश

इचलकरंजी - पालिकेतील दोन नगरसेवकांसह अनेकांचा उद्या (शुक्रवार) मुंबईत ‘मातोश्री‘वर शिवसेनेत प्रवेश होणार आहे. बहुतांशीजण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असून मुळचे खासदार माने गटाचे कट्टर समर्थक आहेत. पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे व खासदार धैर्यशील माने यांच्या उपस्थीतीत पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम होणार आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत हातकणंगले लोकसभा मतदार संघातून शिवसेनेचे उमेदवार धैर्यशील माने निवडून आले. त्यांच्या प्रचारावेळी शहरातील माने गट सक्रीय झाला होता. आता यातील अनेकजण अधिकृतमध्ये शिवसेनेत प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. गेल्या कांही दिवसांपासून त्यांच्या पक्षप्रवेशाची चर्चा सुरु होती. अखेर त्याला मुहूर्त मिळाला असून उद्या (शुक्रवार) सकाळी 11 वाजता सर्वजण शिवबंधन बांधणार आहेत. यामध्ये ताराराणी आघाडीचे विद्यमान नगरसेवक रविंद्र माने, रविंद्र लोहार यांच्यासह माजी नगरसेवक भाऊसाहेब आवळे, महेश ठोके, माजी नगरसेविका गीता जगताप यांच्यासह सुमारे 25 जणांचा यामध्ये समावेश आहे. हे सर्वजण खासदार माने गटाचे कट्टर कार्यकर्ते असून ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कार्यरत होते. पक्षप्रवेशासाठी आज सकाळीच बहुतांशीजण शिवसेना उप जिल्हाप्रमुख महादेव गौड, शहर प्रमुख सयाची चव्हाण यांच्यासह मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. पक्षप्रवेशावेळी खासदार माने यांच्यासह आमदार उल्हास पाटील, प्रकाश आबीटकर, सत्यजित पाटील - सरुडकर आदी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.

Web Title: Two corporate-rs From Ichalkaraji will enter in Shivsena