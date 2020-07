कडेगावमध्ये दोन दिवस जनता कर्फ्यू 

कडेगाव ः कोरोना बाधितांची संख्या वेगाने वाढत निघाल्यामुळे कडेगाव शहरात दोन दिवसांसाठी जनता कर्फ्यूची घोषणा करण्यात आली आहेत. सोमवार (ता. 6) आणि मंगळवार (ता. 7) या दोन दिवशी कडेगावातील सर्व व्यवहार बंद ठेवले जाणार आहेत. ही माहिती नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी कपील जगताप यांनी दिली आहे. जिल्ह्यात कोरोना बाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना पुन्हा एकदा लोकांनीच स्वतः सावध व्हावे, ही गरज निर्माण झाली आहे. लोकांनी घरातून बाहेर पडू नये. घरात थांबावे. एकमेकांशी संपर्क करू नये, यासाठी पुन्हा नव्याने प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्याची सुरवात कडेगाव नगपंचायतीने करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी दोन दिवसांचा जनता कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. या काळात व्यापारी आणि लोकांनी सावध रहावे. बाहेर पडू नये, दुकाने उघडू नयेत, असे आवाहन करण्यात आले आहेत. गैरसोय टाळण्यासाठी एकमेकांना सहकार्य करावे, अशी सूचना श्री. जगताप यांनी केली आहे.

