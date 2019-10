सांगली : खानापूर तालुक्यात विज अंगावर पडून दोन शेतमजूर ठार

विटा - घाडगेवाडी ( ता. खानापूर ) येथे अंगावर विज पडल्याने दोन शेतमजूर जागीच ठार झाले. ही घटना आज दुपारी एकच्या सुमारास घडली. सिध्दराम भिमराव जगदाळकर ( वय २७, रा. सुरगाई, ता. सिंदगी, जि. विजापूर ) व मल्लू ( वय २५, पुर्ण नांव समजू शकले नाही) अशी त्यांची नावे आहेत. याबाबत घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, जगदाळकर हा महादेव कृष्णा घाडगे यांच्याकडे तर मल्लू हा अकुंश बापू घाडगे यांच्याकडे शेतमजूर म्हणून काम करत होते. आज सकाळी हे दोघे म्हसोबाच्या डोंगरावर जनावरे चारण्यासाठी घेऊन गेले होते. दुपारी बाराच्या सुमारास विजेच्या गडगडाटासह जोरदार पावसास सुरवात झाली. त्यामुळे हे दोघे एका झाडाखाली आसऱ्यासाठी थांबले होते. पण या दोघांच्या अंगावर विज पडला. यात या दोघांचा होरपळून जागीच मृत्यू झाला. गावकामगार तलाठी व पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी करून पंचनामा केला. घटनास्थळी कुर्ली व घाडगेवाडी येथील ग्रामस्थांनी गर्दी केली होती. मल्लू हा आठवड्यापुर्वी मजूरीसाठी आला होता. दोघांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ग्रामीण रूग्णालयात दाखल केले आहेत. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या घटनेची नोंद विटा पोलिसात झाली आहे.

Web Title: Two farm laborers were killed due to lightning in Khanapur taluka