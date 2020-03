गाव गाठण्यासाठी मजुरांची दोनशे किलोमीटरची पायपीट

अकोले : रोजगाराच्या शोधात चाकण, आंबेगाव, जुन्नर, नारायणगाव येथे स्थलांतरित झालेले तालुक्‍यातील सुमारे पाच हजार कामगार, मजूर गावाकडे परतले आहेत; मात्र "लॉक डाउन'मुळे वाहतूक बंद झाल्याने या सर्वांना डोंगरदऱ्या तुडवीत उन्हातान्हात पायीच प्रवास करावा लागला. मात्र, पुणे जिल्ह्यातून आलेल्या या लोकांमुळे आरोग्ययंत्रणेवर मोठा ताण आला आहे. संबंधितांची नावे गोळा करण्याचे काम ग्रामसेवक, आशा सेविका, तलाठी, पोलिस पाटील करीत आहेत.

इगतपुरी तालुक्‍यातील आंबेवाडी परिसरातील काही आदिवासी मजूर कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्याने गावाकडे परतले; मात्र जवळ पैसे नसल्याने त्यांनाही अनेक अडचणींना सामोरे जात पायपीट करावी लागत आहे. आदिवासी मजूर दर वर्षी पावसाळा संपला की पुणे जिल्ह्यात नारायणगाव, जुन्नर भागात मजुरीसाठी जातात. कोरोनाचा फटका त्यांनाही बसला. सरकारने जिल्हा हद्द बंद केल्याने, तसेच खासगी वाहनेही बंद झाल्याने हे मजूर 200 किलोमीटर पायपीट करीत आपल्या आंबेवाडी गावात पोचले. या प्रवासात त्यांना जेवण न मिळाल्याने त्यांनी ही व्यथा रस्त्यात भेटलेल्या जामगावच्या ग्रामस्थांना सांगितली. तेथील लोकांनी माणुसकीच्या भावनेतून त्यांना जेवण दिले; मात्र "तुम्ही गावात येऊ नका; तुम्हाला बाहेर जेवण देतो. कोरोनामुळे बाहेरगावच्या व्यक्तींना आम्ही गावात येऊ देत नाही,' असे सांगत त्यांना गावाबाहेर जेवण देऊन त्यांच्या गावी पाठविले. काही मजूर मोटरसायकलवर तिघे-तिघे बसून, तर काही जण टेम्पोला प्रत्येकी 300 रुपये देऊन गावी आले.

