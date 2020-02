शिवभोजन थाळीसाठी  नव्याने दोन प्रस्ताव 

सांगली ः राज्य शासनाने 26 जानेवारीपासून सुरु केलेल्या शिवभोजन थाळी योजनेची लज्जत वाढत चालली आहे. सांगली शहरातील तिन्ही केंद्रावर चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. तिन्ही केंद्रावर प्रतिदिन 150 थाळांची खप होतोय. मार्केट यार्ड येथील व्यवहार रविवारी बंद असल्याने या केंद्रावर रविवारी नोंदणी कमी होते. प्रतिसाद पाहून तिन्ही ठिकाणी आणखी जादा 50 थाळा मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. मिरज शहरात नव्याने दोन केंद्र सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा व पुढील टप्प्यात प्रत्येक तालुक्‍याला केंद्र सुरु करण्याचा महाविकास आघाडीचे नियोजन आहे. राज्य सरकारने प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शहरातील तीन ठिकाणी शिवभोजन थाळी योजनेची सोय केलेली आहे. शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मिळून राज्यात सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने 10 रुपयांत शिवभोजन ही गरीब व गरजूंसाठी स्वस्त दरात प्रायोगिक तत्त्वावर योजना सुरू केली आहे. योजनेला मिळणारा प्रतिसाद पाहून योजनेची व्याप्ती वाढवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सांगली शहराची व्याप्ती लक्षात घेवून सांगली बसस्थानक, बाजार समिती, वसंतदादा पाटील रुग्णालय आवारात अशी तीन ठिकाणी योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. नियुक्त भोजनालयांमार्फत प्रतिदिन 150 थाळ्या शासकीय अनुदानप्राप्त भोजनालयातून द्यायच्या याचे उद्दिष्ट पार होत आहे.

" शिवभोजन थाळी योजनेला सांगली शहरात चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. तिन्ही ठिकाणी प्रत्येकी 50 थाळा आणि मिरज शहरात दोन केंद्र सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे.'

-वसुंधरा बारवे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सांगली.



