इथेही आढळले 'सारी'चे दोन संशयित रुग्ण\

सांगली : महापालिका क्षेत्रात सर्व्हे करण्यात येत असताना "सारी' आजाराचे दोन संशयित रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यांना पुढील तपासणीसाठी मिरजेच्या शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आल्याची माहिती आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनील आंबोळे यांनी दिली. महापालिका क्षेत्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी घरोघरी सर्व्हे करण्यात येत आहे. तसेच मोबाईल फिवर क्‍लिनिक सुरू करण्यात आले आहेत. याद्वारे करण्यात आलेल्या तपासणीमध्ये तापाचे 58 तर आयएलआय रुग्णांची संख्या 87 आढळून आली आहे. इतर आजार असललेल्या रुग्णांची संख्या 846 इतकी आहे. दरम्यान सारीच्या रुग्णांचे स्वॅब घेण्यासाठी त्यांना मिरज सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पाठविण्यात आले आहे. महापालिका क्षेत्रात ताप, सर्दी, खोकला, श्‍वसनाचा त्रास या आजारांची तपासणी करण्यासाठी आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी बारा ठिकाणी फिवर क्‍लिनिक सुरू केले. तसेच सांगलीत दोन आणि मिरजेत दोन फिरत्या दवाखान्यांची सोय केली आहे. ताप, सर्दी, खोकला, श्वसन, अंगदुखीसह लक्षणे असणाऱ्या नागरिकांनी या फिवर क्‍लिनीकमध्ये उपचार घ्यावेत, असे आवाहन आयुक्त कापडणीस यांनी केले होते. फिवर क्‍लिनीकला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या दवाखान्यात सारी आणि आयएलएल या आजारांची लक्षणेही तपासण्यात येणार आहेत. तशी लक्षणे आढळणाऱ्या रुग्णांची माहिती शासकीय रुग्णालयास कळवून त्यांना पुढील उपचारासाठी तेथे पाठवण्यात येणार आहे. दरम्यान, महापालिका क्षेत्रात सारी या आजाराची लक्षणे असलेले दोन रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यांचे "स्वॅब' तपासण्यासाठी मिरजेच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पाठविण्यात आले असल्याचे वैद्यकिय अधिकारी डॉ. सुनील आंबोळे यांनी सांगितले. ते म्हणाले,""फिवर क्‍लिनीकसह फिरत्या दवाखान्यांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत विविध आजारांचे 993 रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामध्ये तापाच्या रुग्णांची संख्या 58 इतकी आहे. आयएलआय आजाराची लक्षणे असलेले 87 तर अंगदुखी व अन्य आजारांचे 846 रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यांच्यावर आवश्‍यक उपचार करण्यात आले आहेत.''

