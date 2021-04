विट्यात दुचाकीस्वाराने पोलिसाला नेले फरफटत; विनामास्क कारवाई दरम्यानचा प्रकार

विटा (जि. सांगली) : येथील पोलिस कर्मचारी विटा- मायणी रस्त्यावर विनामास्क फिरणाऱ्यांवर कारवाई करत असताना एका दुचाकी चालकाने व त्याच्या पाठीमागे बसलेल्या तरुणाने पोलिसाला शंभर मीटर फरफटत नेल्याचा प्रकार आज दुपारी बाराच्या सुमारास घडला. यामध्ये पोलिस नाईक नंदकुमार भगवान मदने (वय 40) जखमी झाले. याप्रकरणी दुचाकी चालक शुभम राजू भागवत (वय 23, विवेकानंद नगर, विटा) व प्रतीक दुर्योधन बिसूरकर (वय 19, महात्मा गांधी शाळेजवळ, विटा) यांना ताब्यात घेतल्याचे पोलिसांनी सांगितले. याबाबत मदने यांनी वरील दोघांविरुद्ध विटा पोलिसात फिर्याद दिली. कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने विनामास्क दुचाकीवरून फिरणाऱ्यांवर विटा पोलिस ठाण्यातील पोलिस श्री. मदने व अन्य पोलिस कर्मचारी विटा- मायणी रस्त्यावर आज कारवाई करत होते. यादरम्यान शिवाजी चौकाकडून मायणी रस्त्याकडे एका (एम एच 10 सी सी 0597) दुचाकीवरून दोन तरुण विनामास्क येताना पोलिसांना दिसले. त्यावेळी त्यांना दुचाकी थांबविण्याचा इशारा पोलिसांनी केला. मात्र त्यांनी दुचाकी थांबविल्यासारखी केली व मदने यांच्या अंगावर दुचाकी चालकाने दुचाकी घालण्याचा प्रयत्न केला. दुचाकी शुभम भागवत चालवत होता. तर त्याच्या पाठीमागे प्रतीक बिसूरकर बसला होता. बिसूरकर याने मदने यांचा उजवा हात धरून दुचाकी बरोबर शंभर मीटर फरफटत नेले. पुढे वाहतूक कोंडी झाल्याने बिसूरकर याने मदने यांना सोडून दिले. तोपर्यंत मदने यांच्याबरोबर असणारे अन्य पोलिस कर्मचारी तेथे पोहोचले. दुचाकी चालक भागवत यास दुचाकीसह ताब्यात घेतले. तर त्यांच्या पाठीमागे बसलेला बिसूरकर पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना नागरिकांनी त्यास पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. दोघांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेऊन पोलिस ठाण्यात आणले. मदने यांना फरफटत नेल्यामुळे त्यांच्या पायाला दुखापत झाल्याने ते जखमी झाले. त्यांच्यावर ग्रामीण रुग्णालय विटा येथे उपचार करण्यात आले. संपादन : युवराज यादव

Web Title: The two-wheeler in Vita took the police for a walk; Type between unmasked action