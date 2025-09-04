Sangli News: 'मिरज शहरात मोकाट कुत्र्यांकडून मिरज येथे दोघींना चावा'; जखमींवर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू

मिरज: शहरातील मोकाट कुत्र्यांनी दोघींवर हल्ला करून जखमी केल्याची घटना घडली आहे. दिंडीवेस येथील चंदा फक्रुद्दीन पठाण या जखमी झाल्या आहेत. सह्याद्री स्टार्च येथील येथील एका मुलीचाही जखमीत समावेश आहे. जखमींवर मिरज शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. .Sangli Crime: 'मूल होण्याचे औषध देण्याच्या बहाण्याने लुटणाऱ्यास केले जेरबंद'; एलसीबीची कारवाई, संशयित पुणे जिल्ह्यातील; मुद्देमाल जप्त.याबाबत अधिक माहिती अशी, की दिंडीवेस येथे राहणाऱ्या चंदा पठाण यांच्यावर भटक्या कुत्र्याने हल्ला करून पायाचा लचका काढला. सह्याद्री स्टार्च इथे राहणाऱ्या मुलीवर भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला करून जखमी केले. .सह्याद्री स्टार्च हा परिसर एमआयडीसीचा असून इथे मोठ्या प्रमाणात भटक्या कुत्र्यांचा वावर वाढला आहे, तर दिंडीवेससह लोकवस्तीत सण उत्सवात भटक्या कुत्र्यांनी धुडगुस घातला आहे. शहरामध्ये ब्राह्मणपुरी, शास्त्री चौक आणि मार्केट परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा वावर वाढल्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. .या मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. दरम्यान, महापालिकेची डॉग व्हॅन असताना शहरात कुत्र्यांच्या झुंडीच्या झुंडी फिरत असून लहान बालके आणि नागरिक यांच्यावर हल्ले वाढले आहेत. .सांगलीत खळबळ! 'गणेश विसर्जनासाठी निघालेल्या दोघींचा विनयभंग, चाकूहल्ला'; रात्री सव्वाअकराच्या सुमारास घटना.. .या कुत्र्यांचा तात्काळ बंदोबस्त करावा; अन्यथा सदर कुत्री महापालिकेच्या दारात सोडण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.