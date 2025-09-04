पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: 'मिरज शहरात मोकाट कुत्र्यांकडून मिरज येथे दोघींना चावा'; जखमींवर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू

Stray Dog Menace in Miraj: सह्याद्री स्टार्च हा परिसर एमआयडीसीचा असून इथे मोठ्या प्रमाणात भटक्या कुत्र्यांचा वावर वाढला आहे, तर दिंडीवेससह लोकवस्तीत सण उत्सवात भटक्या कुत्र्यांनी धुडगुस घातला आहे. शहरामध्ये ब्राह्मणपुरी, शास्त्री चौक आणि मार्केट परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा वावर वाढल्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत.
Miraj City: Two women injured in stray dog attack, admitted to government hospital.

मिरज: शहरातील मोकाट कुत्र्यांनी दोघींवर हल्ला करून जखमी केल्याची घटना घडली आहे. दिंडीवेस येथील चंदा फक्रुद्दीन पठाण या जखमी झाल्या आहेत. सह्याद्री स्टार्च येथील येथील एका मुलीचाही जखमीत समावेश आहे. जखमींवर मिरज शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

