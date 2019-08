उदयनराजेंची भाजपनेत्याशी तासभर बंद दाराआड चर्चा (व्हिडिओ)

सातारा ः पंढरपूरच्या विठ्ठल रूक्‍मिणी मंदीर समितीचे अध्यक्ष भाजपचे नेते अतुल भोसले हे आज (सोमवार) सायंकाळच्या सुमारास शासकीय विश्रामगृहात आले. खासदार उदयनराजे भोसले यांचे समर्थक सुनील काटकर यांनी भोसले यांना खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या कक्षात घेऊन गेले. तेथे खासदार भोसले व अतुल भोसले यांची सुमारे तासभर कमराबंद चर्चा झाली. उदयनराजे आणि अतुल भाेसले यांच्या भेटीचे राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क लढविले जात हाेते. चर्चेनंतर दोघेही नियोजीत कार्यक्रमासाठी रवाना झाले. त्यापुर्वी दोन्ही नेत्यांना चर्चेचा सूर विचारला असता दोघांनीही आमची जुनी मैत्री असल्याचे नमूद केले. त्यानंतर उदयनराजेंनी मित्र आहोत. आम्ही भेटू शकत नाही का, असा प्रश्‍न पत्रकारांना केला. तुमची ही मैत्री अधिक घट्ट करणार आहात का यावर अतुल भोसलेंनी मैत्री घट्टच त्याच वेळी उदयनराजेंनी तुम्ही मात्र ती पातळ करु नका असे म्हणत मागील वेळी आम्ही यांचाच प्रचार केला होता अशी टिप्पणी ही केली.

Web Title: Udayan Raje talks with BJP leader for an hour in close room