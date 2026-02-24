Sangli Unseasonal Rain : उमदी परिसरात अवकाळी पावसाचा दणका; द्राक्ष-आंबा पिकांचे मोठे नुकसान, बागा कोलमडल्या; शेडवरील बेदाण्याचे कंबरडे मोडले

जत /उमदी : जत तालुक्याच्या पूर्व भागातील उमदी व परिसरात आज विजेच्या कडकडाटासह अवकाळी पावसाने अचानक हजेरी लावली. दिवसभर हलक्या ते मध्यम स्वरुपाच्या सरी सुरू राहिल्या, तर सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह झालेल्या जोरदार पावसाने द्राक्ष व आंबा पिकांना मोठा फटका बसला. .हातातोंडाशी आलेल्या द्राक्ष बागा काही ठिकाणी कोलमडून पडल्याने शेतकऱ्यांची धांदल उडाली आहे. महाशिवरात्रीनंतर उन्हाची तीव्रता वाढल्याने पाऊस होणार नाही, असा अंदाज बांधून अनेक शेतकऱ्यांनी द्राक्ष काढणीला सुरुवात केली होती..Unseasonal Rain : सलग दुसऱ्या दिवशी पावसाने धारूर तालुक्याला झोडपले; काढणीस आलेला रब्बी हंगाम आडवा.बाजारभावातील चढउतार लक्षात घेऊन सर्रास शेतकरी बेदाणा निर्मितीकडे वळले होते. शेडवर द्राक्ष टाकून सुकवण्याची प्रक्रिया सुरू असताना अचानक पावसाने हजेरी लावल्याने मोठे नुकसान झाले..अनेक शेतकऱ्यांनी शेडवर केवळ शेडनेटचा आधार घेतला होता. प्लास्टिक आच्छादन न घातल्याने पावसाचे पाणी थेट द्राक्षांवर पडले. सहा-सात दिवसांपासून सुकत असलेला बेदाणा ओलाव्यामुळे फिकट पडला असून गुणवत्ताही घसरली आहे. परिणामी तयार माल बाजारात कमी दराने विकावा लागण्याची शक्यता आहे..Sangli Grape Harvest : अवकाळी पावसाने द्राक्ष बागायतदारांचे टेन्शन वाढले; हंगाम धोक्यात जाण्याची भीती.दरम्यान, सप्टेंबरअखेर व ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात फळछाटणी केलेल्या बागांमधील द्राक्ष सध्या बेदाण्यासाठी शेडवर टाकले जात आहे. वर्षभर महागडी खते व औषधांचा खर्च करून उभारलेली बाग एका दिवसाच्या पावसाने अडचणीत आली आहे. आंबा मोहरात व फळधारणेच्या अवस्थेत असताना पावसाने हजेरी लावल्याने मोहर गळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. वादळी वाऱ्यामुळे काही बागांतील फांद्या तुटून पडल्या आहेत..गहू, मका आदी पिके आडवी....अवकाळी पावसाचा फटका केवळ बागायती पिकांनाच नव्हे, तर रब्बी हंगामातील गहू, मका, ज्वारी, भुईमूग आदी पिकांनाही बसला आहे. हातात आलेली पिके आडवी पडल्याने उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. जनावरांच्या चाऱ्यासाठी साठवून ठेवलेले तुरीचे भुसकट व इतर ढीग ओलाव्यामुळे खराब झाले आहेत. .या भागातील अनेक शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामासाठी पीकविमा भरला आहे. मात्र नुकसानीचे पंचनामे होऊन प्रत्यक्ष भरपाई मिळेल का, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाने तातडीने पाहणी करून नुकसानग्रस्तांना मदत जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे. अवकाळी पावसाच्या या दणक्यामुळे उमदी परिसरातील शेतकरी पुन्हा एकदा आर्थिक संकटाच्या छायेत सापडले आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.