मुंबई, पुणेकरांशी संघर्ष कशाला? - गोपीचंद

सांगली ः मुंबई, पुणे आणि अन्य जिल्ह्यातून गावागावांत शेकडो लोक आले आहेत. त्यांच्याशी स्थानिकांनी सौजन्याने वागावे. त्यांना सहकार्य करावे. तिकडून आलेल्या लोकांनीही गावकऱ्यांची भूमिका समजून घ्यावी, असे आवाहन आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आज येथे केले. जिल्हा परिषदेतील कोरोना वॉर रुमला त्यांनी भेट दिली. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे यांच्यासह सदस्य, पदाधिकारी उपस्थित होते. श्री. पडळकर म्हणाले, ""पुण्या-मुंबईचे लोक गावाकडे येत आहेत. त्यातून संघर्षाचे वातावरण तयार झाले आहे. या लोकांबद्दल अनेक शंका घेतल्या जात आहेत. काळजी घ्यावी, मात्र त्यांना त्रास देणे योग्य नाही. गाववाल्यांनी सन्मानाने वागवावे. तेही आपले भूमीपूत्र आहेत. पोटाची खळगी भरायला त्यांनी गाव सोडले, मात्र गावच्या विकासात त्यांचेही योगदान आहे. ही माणुसकी दाखवण्याची वेळ आहे. त्यांना त्यांच्या घरी सुरक्षित राहता येत असेल तर कुणी अडचण करू नये. शाळांमध्ये चांगली सोय असेल तर हरकत नाही, मात्र नसेल तर तेथे राहणे अडचणीचे होते. सरपंच हे गावचे कुटुंबप्रमुख आहेत. त्यांच्यावर जबाबदारी आहे. त्यामळे बाहेरून आलेल्यांनीही काही गोष्टी समजून घ्याव्यात. खेळीमेळीने आणि एकविचाराने वागावे.''

