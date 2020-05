दुर्दैवी...पोटच्या मुलीचा अमानुष छळ करून बापाने केला खून 

वाळवा : पोटच्या मुलीचा अमानुष छळ करून बापाने तिचा खून केल्याची घटना आज येथे उघडकीस आली. तेरा वर्षांच्या या मुलीला अत्यंत यातना देण्यात आल्या. काल रात्रभर तिला बेदम मारहाण करण्यात आली. त्यातच फरशीवर आपटून तिचा खून करण्यात आला. सुहाना खॉजासाहेब मोमीन (वय 13) असे त्या दुर्दैवी मुलीचे नाव आहे. याप्रकरणी सुहानाचा वडील खॉजासाहेब इस्माईल मोमीन (वय 38), सावत्र आई आसमा खॉजासाहेब मोमीन (वय 26 रा. श्रमीकनगर वसाहत हुतात्मा चौकाजवळ वाळवा) या दोघांना आष्टा पोलिसांनी घटनास्थळावरून ताब्यात घेतले आहे. अधिक माहिती अशी, की श्रमीकनगर वसाहतीतील खॉजासाहेब मोमीन याच्या पहिल्या पत्नीचे तीन वर्षापुर्वी निधन झाले आहे. तिची सुहाना मुलगी होती. पहिल्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर महिन्याभरात खॉजाने आसमाबरोबर विवाह केला. तिला लहान मुलगा आहे. सुहानावर खॉजा सतत अत्याचार करत होता. तिला सातत्याने बेदम मारहाण केली जायची. लहान सुहानाला भंगार गोळा करायला लावायचा. घरकामासाठी सक्ती करायचा. सुहानाला मारहाण होत असताना शेजारच्या लोकांनी विरोध केला तर माझी मुलगी आहे. मी काहीही करेन असे म्हणायचा. निरागस सुहानाला पै पाहुणे चार दिवस घेऊन गेले तर तिथे भांडण करून सुहानाला तो घरकामासाठी घेऊन यायचा. सुहानाला अन्नपाणीही दिले जात नव्हते. काल रात्रभर सुहानाला खॉजाने बेदम मारहाण केली. मारहाणीत तिचा चेहरा सुजला होता. नाकावर मारहाणीच्या जखमा होत्या. खुनाची घटना सकाळी उघडकीस आली. त्यानंतर वसाहतीतील लोक खॉजाच्या घराजवळ गोळा झाले. महिलांसह सर्वानी त्याला बेदम चोप दिला. या घटनेला जबाबदार असणारी सुहानाची सावत्र आई आसमा सुहानाच्या मृतदेहाजवळ बसली होती. नऊच्या सुमारास आष्ट्याचे पोलिस निरीक्षक भानुदास निंभोरे, उपनिरीक्षक समीर ढोरे यांच्या सह फौजफाटा घटनास्थळी दाखल झाला. आष्टा येथील ग्रामीण रूग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात आले. समाजाने पुढाकार घेऊन सुहानावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.





