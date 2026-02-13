पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Market : बेदाणा, हळद, ऊस उत्पादकांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही – विशाल पाटीलांचा थेट सवाल"

Union Budget Criticism : सांगलीच्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर संसदेत जोरदार आवाज उठला. खासदार विशाल पाटील यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर टीका करत बेदाणा, हळद आणि ऊस उत्पादकांसाठी कोणतीही ठोस तरतूद नसल्याचा आरोप केला.
Vishal Patil

Vishal Patil

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : बेदाणा, हळद, ऊस उत्पादकांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात काहीही तरतूद केलेली नाही. ना वेअर हाऊस बांधणीसाठी, ना कोल्डस्टोअरेज उभारणीसाठी तरतूद केली आहे. तुम्ही या शेतकऱ्यांचा विचार करणारच नाही का, असा सवाल खासदार विशाल पाटील यांनी संसदेत अर्थसंकल्पावर बोलताना केला.

Loading content, please wait...
Sangli
Paschim maharashtra
Market Yard
Budget
Agricultural crop
Agricultural market committee
Criticism
union
vishal patil
market cap

Related Stories

No stories found.