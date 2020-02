अनोखे ऊस हाऊस : इथं शेतकरी गंडतच नाही

म्हैसाळ : "इथं शेतकरी गंडतच नाही' या टॅगलाईनचा वापर करीत म्हैसाळ (ता. मिरज) येथील कृषी पदवीधर असलेले मोहसीन सौदागर आणि हृषीकेश शिरोटे या दोन युवा शेतकऱ्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी "ऊस हाऊस'ची संकल्पना राबविली आहे. या अभिनव ऊस हाऊसचे उद्‌घाटन आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि मार्गदर्शक संजीव माने यांच्या हस्ते नुकतेच झाले. याबाबत मोहसीन आणि हृषीकेश यांनी सांगितले की, उसाची लावण, रासायनिक खतांचे नियोजन, सेंद्रिय पर्याय, वाढ वर्धके आणि संजीवके आदीचे स्वतंत्र विभाग शेतकऱ्यांना समजेल अशा सोप्या आणि मोजक्‍या शब्दांमध्ये याठिकाणी उभे केले आहेत. शेतकऱ्यांना उत्पन्न वाढीमध्ये येणाऱ्या विविध समस्यांचे निराकरणही शास्त्रीय पद्धतीने करण्यात येणार आहे. या संकल्पनेतून परिसरात बऱ्याच शेतकऱ्यांनी भेटी देऊन मार्गदर्शन घेण्यास सुरवात केली आहे. ऊस हाऊसचे मार्गदर्शन घेणाऱ्या परिसरातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊस पिकामध्ये सकारात्मक बदल निश्‍चितपणे दिसून येईल असेही ते म्हणाले. खतांच्या वापराबाबत माहिती देताना मोहसीन म्हणाला की, शेतकरी बांधवांना अजूनही सेंद्रिय खत आणि कंपोस्ट खत यामध्ये मूलभूत फरक ओळखून येत नाही. तो कळणे खूप गरजेचे आहे. या दोन्ही प्रकारच्या खतांचं पीकवाढीच्या अवस्थेप्रमाणे नियोजन तसेच गरजेची फवारणी केली तर उत्पादनामध्ये वाढ ही होतेच. शिवाय जमिनीचा पोत देखील सुधारण्यासाठी मदत होते. दर्जेदार कृषी निविष्ठा कशा ओळखाव्यात आणि आपली होणारी फसवणूक कशी टाळता येईल या संदर्भात आम्ही शेतकऱ्यांना येथे मार्गदर्शन करीत आहोत. दर्जेदार सेंद्रिय खतांच्या निर्मितीचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याची माहिती त्यांने सांगितली. या अभिनव उपक्रमाची सकारात्मक चर्चा पंचक्रोशीत होत आहे. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन एकाच छताखाली

शेतकरी उत्पादन वाढीसाठी औषध कंपन्यांनी दाखविलेल्या आमिषाला बळी पडतो हा स्व-अनुभव आम्हाला आहे. यातून ही संकल्पना सुचली. माती परीक्षणापासून उसाच्या बियानांची निवड ते ऊस तोडणी पर्यंतचे मार्गदर्शन एकाच छताखाली शेतकऱ्यांना मिळावे या हेतूने ऊस हाऊस उभारले आहे. - मोहसीन सौदागर, हृषीकेश शिरोटे, युवा शेतकरी आणि संस्थापक ऊस हाऊस.

Web Title: Unique Sugarcane House: All the information under one roof ... where?